INVESTIMENTOS Tesouro Direto reduz aplicação mínima: veja com quanto é possível começar a investir Novo programa de incentivos que começa em novembro vai permitir que uma pessoa compre um título de presente e ofereça no formato 'gift card'

O Tesouro Direto, que bateu recorde de investimentos em agosto com pouco mais de R$ 8 milhões aplicados, terá novidades nas negociações de títulos a partir do mês que vem. Entre as mudanças está a diminuição do valor de compra mínima disponível para o investidor pessoa física, que atualmente é de R$ 30.

As novas regras começam a valer a partir do dia 18 de novembro, segundo o Tesouro Nacional e a Bolsa de São Paulo, a B3.

Depois disso, o preço mínimo para aquisições de títulos passarão a ser de 1% do valor do papel. Isto quer dizer que, um título com preço unitário de R$ 400 poderá ter uma fração comprada por R$ 4 ou mais. Atualmente, a fração mínima tem de ser equivalente a R$ 30.

Em agosto, as operações de investimento em títulos do Tesouro Direto bateram recorde ao somarem R$ 8 bilhões no período, o maior registrado na série histórica. No mês, os resgates realizados chegaram a R$ 12,954,4 bilhões, valor que também é recorde.

Segundo a B3, o novo programa tem como objetivo dar "mais flexibilidade para investimentos no Tesouro Direto". Além disso, o limite máximo de aporte por pessoa vai ser ampliado de R$ 1 milhão para R$ 2 milhões por mês a partir de 18 de novembro.

"Esse limite refere-se à carteira de títulos adquirida pelo investidor durante o mês, e não a cada título individualmente considerado", explicou a operadora da bolsa.

'Gift card'

Também está previsto o lançamento de um gift card, ou cartão-presente. A modalidade vai permitir que créditos conversíveis em títulos públicos federais do Tesouro Direto sejam dados de presente a investidores.



O lançamento ainda não tem data definida, mas segundo a B3, deve acontecer até o fim deste ano.

O Gift Card B3 estará disponível para todos os títulos públicos federais negociados via programa do Tesouro Direto. Será necessário preencher os dados do presenteado como nome completo, data de nascimento, CPF, e-mail e telefone, e fazer o pagamento do valor comprado via Pix.

