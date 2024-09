TIM anuncia expansão da rede banda larga

A- A+

A operadora TIM anunciou nesta quarta-feira (18) a expansão da sua rede de banda larga para o atendimento de consumidores residenciais e empresariais. A informação foi dada pelo Head de Ultrafibra da TIM Centro-Oeste, Norte e Nordeste da empresa, João Rômulo Chagas Farias; e pelo diretor de Vendas da TIM Nordeste, Bruno Talento, durante visita à Folha de Pernambuco.

Também estavam presentes, o gerente da área em Pernambuco, Luiz Gabriel Cavalcante; e a assessora de Imprensa da TIM Nordeste, Roberta Câmara.



Na ocasião, eles foram recebidos pelo diretor Operacional da Folha, José Américo Lopes Góis; pela diretora administrativa, Mariana Costa; pela editora-chefe, Leusa Santos; e pela gerente de Mercado, Tânia Campos.

Segundo Rômulo, o produto TIM UltraFibra, que já é ofertada em 94 bairros e localidades do Recife e Região Metropolitana, passa a ser disponibilizado em quatro novas cidades pernambucanas: Cabo de Santo Agostinho, Caruaru, Goiana e Petrolina.



“O serviço contempla a cobertura via fibra óptica (tecnologia FTTH), que proporciona uma conexão direta de ponta a ponta, desde o servidor até a casa do cliente”, explicou o Head.

Com essa ampliação, a cobertura de banda larga passa a ficar disponível em mais de 562 mil clientes no Estado. Mas um dos focos da empresa também é ampliar a sua gama de usuários empresariais. Para tanto, a TIM conta na sua carteira com produtos de conexão que vão de 400 Mega até 2 Giga.



“Um dos nossos diferenciais é que também trabalhamos com quatro sistemas de proteção da rede para garantir que o usuário não corra o risco de ficar sem serviço, caso haja algum tipo de intercorrência com a rede”, explicou Bruno Talento.

Segundo ele, os usuários da banda larga oferecida pela operadora conseguem conectar até 128 dispositivos simultaneamente, assistir séries, filmes e vídeos na qualidade 4K, fazer vídeo chamadas sem interferência e enviar e baixar arquivos de forma rápida.

“Temos sendo muito procurados também pelo público gamer que precisa ter uma maior velocidade em casa mesmo”, conta o diretor.



De acordo com Rômulo, para atrair os clientes e entregar uma melhor experiência para os usuários do Ultrafibra, a empresa está oferecendo o produto com outros serviços agregados, principalmente nas áreas de informação e educação.



Durante a visita, os representantes da TIM também falaram sobre a iniciativa da empresa para transformar as suas lojas em pontos de acolhimento para mulheres em situação de violência física ou mental.

"Sinalizamos todas elas para que as mulheres saibam que, se estiverem correndo algum risco, podem procurar as lojas para serem acolhidas e, lá, uma equipe está preparada para atendê-la", explicou Bruno Talento.



As unidades também são indicadas como “locais seguros” na ferramenta "Caminho Delas" - que funciona dentro do aplicativo Mulheres Positivas.

O "Caminho Delas" traz um mapa que mostra rotas pensadas para as mulheres circularem com mais segurança nas ruas, a partir de dados inseridos pelas próprias usuárias para evitar, por exemplo, um logradouro ou ponto de ônibus onde já tenham sido registrados casos de agressão.

“É um trabalho que fazemos de um projeto amplo que ainda inclui a acessibilidade das lojas e assegurar a participação

