BRASIL Pesquisa aponta que 73% dos brasileiros fazem compras em supermercados à tarde e noite Uso do vale-alimentação, durante a semana, se concentra entre as 12h e 0h, com picos na hora do almoço e final do expediente

Uma pesquisa da Alelo, em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), revelou que o consumo em supermercados com o uso do vale-alimentação é predominantemente realizado no período da tarde e noite.



O levantamento, realizado em agosto de 2024, apontou que 42% das transações acontecem entre 12h e 18h, enquanto 31% ocorrem no período noturno, entre 18h e 0h, durante dias úteis.

Segundo o estudo "Perfil dos gastos com mercado por período e horário", o uso do benefício durante a semana concentra-se em dois momentos-chave: o horário do almoço, por volta de 12h, com 7,2% das transações, e o final do expediente, por volta das 18h, com 12,2% das transações. Entre 16h e 19h, o volume de compras alcança quase 40% das transações diárias com o benefício.

A pesquisa também aponta que as manhãs são menos populares durante a semana, com apenas 27% das compras realizadas entre 6h e 12h. Aos domingos, no entanto, o cenário se inverte, com 50% das compras ocorrendo no período matutino.

O estudo ainda afirma que se tratando da quantidade de vezes em que o vale-alimentação é utilizado durante a semana, o período da tarde também lidera (42%, em média) em número de transações de segunda a sábado, sendo que, aos domingos, o trabalhador prefere ir ao supermercado nas manhãs (50%).

Fim de semana tem padrão diferente de compras

Nos fins de semana, o comportamento de compra muda de maneira significativa. A maioria das transações (39%) ocorre pela manhã, especialmente entre 10h e 12h, enquanto o restante é distribuído ao longo da tarde (43%).



A partir das 18h, o volume de compras diminui, o que reflete na preferência das famílias por antecipar as compras para o período da manhã, além de o horário de funcionamento dos supermercados ser mais restrito.

Tendências e comportamento do consumidor

A pesquisa destaca que a preferência por compras à tarde e à noite pode estar ligada à rotina dos trabalhadores brasileiros, que aproveitam os intervalos do almoço e o final do expediente para abastecer suas casas.



Nos fins de semana, a antecipação das compras para a manhã pode ser explicada pelo desejo de aproveitar o restante do dia para lazer e descanso.

