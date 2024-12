TIM e Estrela relançam o jogo Genius, um clássico dos anos 1980

A- A+

A TIM está fazendo uma parceria com a Estrela para relançar o brinquedo Genius, um dos clássicos dos anos 1980. Desta vez, a nova versão do jogo elimina a necessidade de pilhas e só funciona ao ser plugada a um smartphone.

Para jogar, é preciso colocar o celular em uma espécie de gaveta na parte lateral do brinquedo, que, pela primeira vez, é alimentado por uma bateria de celular. Com isso, o smartphone não pode ser usado durante a brincadeira.





O principal objetivo do Genius é tentar repetir as sequências de cores e sons que são reproduzidas de forma automática. São três combinações diferentes e quatro níveis de dificuldade.

Com o mote “Carregando a conexão”, o objetivo da parceria, segundo as empresas, é estimular a desconexão da internet, deixando o celular sem uso durante a brincadeira.

— O celular é um aliado na educação, no entretenimento, na conveniência do nosso dia a dia, mas sabemos o quanto ele também pode tomar espaços que deveriam ser dedicados a outras coisas. A ideia da ação é justamente mostrar que o smartphone pode ser ressignificado. A ideia é desconectar para se conectar aos momentos que mais importam — diz Camila Ribeiro, diretora de Comunicação e Marca da TIM.





TIM faz parceria com a Estrela para relançar nova versão do Genius, um clássico dos anos 1980 — Foto: Divulgação

A ação foi criada pela agência BETC Havas. Para Otavio Schiavon, vice-presidente de Criação da agência, a ideia foi dar uma função nova para o smartphone.

— O que a TIM vende e sempre vendeu é uma coisa só: conexão. Mas sabemos que o celular, que nos conecta com tudo, às vezes nos distancia — afirma ele.

Nesse primeiro momento, será possível ter uma cópia do jogo através de uma ação da TIM. As inscrições começam no dia 18, por meio do site “TIM Carregando a Conexão”.

A aposta em clássicos nostálgicos que passam longe da era da hiperconectividade vem sendo um recurso cada vez mais usado por empresas para se aproximarem do público.

Em agosto, a Heineken, por exemplo, lançou o “Boring Phone” em parceria com a marca de moda Bodega e a HMD, fabricante dos telefones Nokia, cujo principal atrativo é o emblemático jogo da cobrinha, um sucesso do início dos anos 2000.

