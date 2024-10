Fortnite: Shaquille O'Neal, astro da NBA, é anunciado como novo personagem do game

A- A+

Ex-jogador de basquete e astro da NBA, Shaquille O’Neal foi anunciado como novo personagem do game Fornite, nesta quinta-feira. No entanto, para poder usar o ex-pivô, é preciso desembolsar 1.500 V-Bucks, a moeda do game.

Shaquille O’Neal estará disponível em duas versões: DJ Diesel e Super Shaq. Além dos modelos, também serão vendidos dois movimentos do ex-jogador: o Ones N Twos Emote e o Shaq Shimmy. O personagem estará disponível a partir desta sexta-feira.

Seus trajes terão compatibilidade tanto no modo Battle Royale, o mais popular, quanto no modo LEGO. Lançado em julho de 2017 de forma gratuita, Fornite está disponível para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S e X, Nintendo Switch e PC.

Shaquille O'Neal é um ex-jogador de basquete que dominou a NBA nos anos 1990 e 2000. Ele ganhou quatro títulos da NBA, três com o Los Angeles Lakers e um com o Miami Heat. Shaq era conhecido por sua força e presença física no garrafão. Além do basquete, ele também fez sucesso como empresário e comentarista esportivo.

