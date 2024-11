Trabalhadores da Boeing aprovam novo contrato e encerram greve de sete semanas

A- A+

Membros do maior sindicato da Boeing aprovaram um novo contrato na segunda-feira, encerrando uma greve que durou semanas e foi uma das paralisações trabalhistas mais financeiramente danosas dos Estados Unidos em décadas.

O contrato foi aprovado por 59% dos votantes, de acordo com o sindicato, a Associação Internacional de Maquinistas e Trabalhadores Aeroespaciais. O sindicato representa cerca de 33 mil trabalhadores, a maioria dos quais fabrica aviões comerciais na área de Seattle. Mais de 26 mil membros votaram sobre o contrato.

O sindicato, que havia rejeitado de forma contundente duas ofertas anteriores da Boeing, disse que seus membros poderiam voltar ao trabalho já na quarta-feira, mas deveriam estar de volta até 12 de novembro. A greve começou em 13 de setembro, após o sindicato rejeitar a primeira proposta da empresa.

“Vocês se mantiveram firmes, vocês se mantiveram altos e venceram. Esta é uma vitória”, disse Jon Holden, presidente do Distrito 751 do sindicato dos maquinistas, que representa a grande maioria dos trabalhadores cobertos pelo contrato.

A liderança do sindicato e a empresa pediram aos trabalhadores que aprovassem o acordo. O sindicato havia alertado sobre o risco de que ofertas futuras da empresa pudessem ter termos piores do que esta proposta. O CEO da Boeing, Kelly Ortberg, disse em uma mensagem aos funcionários na sexta-feira que era “hora de todos nós voltarmos a nos unir e focar em reconstruir o negócio e entregar os melhores aviões do mundo”.

Ortberg, que ingressou na empresa em agosto, está tentando restaurar a reputação e os negócios da Boeing após vários contratempos nos últimos anos. No mês passado, ele anunciou planos para cortar cerca de 17 mil empregos, ou 10% da força de trabalho global da Boeing, e fazer outras mudanças.

A Boeing recentemente relatou uma perda de mais de 6,1 bilhões de dólares nos três meses que terminaram em setembro. Na semana passada, levantou mais de 21 bilhões de dólares vendendo ações para investidores, uma tentativa de fortalecer sua posição financeira e evitar a perda de sua classificação de crédito de grau de investimento. As classificações da Moody’s e da Fitch descreveram a captação de recursos como um passo positivo, mas disseram que ainda estavam revisando se iriam rebaixar a classificação de crédito da Boeing para status de “lixo”, o que poderia aumentar seus custos de empréstimo.

As negociações do contrato foram contenciosas porque os trabalhadores estavam frustrados com a gestão da empresa. Muitos ainda estavam irritados com as negociações trabalhistas de uma década atrás, quando o sindicato concordou em permitir que a Boeing congelasse um plano de pensão que incluía pagamentos mensais de aposentadoria garantidos. Mesmo que a empresa fosse improvável de concordar em restaurar essa pensão, os trabalhadores pressionaram por melhores benefícios em outras partes do contrato para compensar essa concessão.

O novo contrato aumentará os salários em mais de 43% acumulados ao longo dos próximos quatro anos, uma melhoria em relação ao aumento de quase 40% na oferta anterior, que foi rejeitada no final de outubro.

Havia poucas outras mudanças significativas entre as duas ofertas, além de dar aos trabalhadores mais flexibilidade na forma como poderiam solicitar um bônus de 12 mil dólares por aceitarem o contrato. A oferta anterior dividia esse valor em um pagamento em dinheiro de 7 mil dólares e uma contribuição de 5 mil dólares para o plano de aposentadoria. O contrato mais recente permite que os trabalhadores escolham quanto desejam receber em dinheiro e quanto desejam depositar em suas contas de aposentadoria.

A Boeing afirmou que o salário médio anual dos maquinistas aumentará para mais de 119 mil dólares até o final do contrato, contra quase 76 mil dólares hoje, após esses aumentos e outros benefícios serem levados em conta.

O impacto financeiro da paralisação rivaliza com os casos envolvendo trabalhadores da General Motors em 1998 e da UPS em 1997, segundo uma análise do Anderson Economic Group, uma empresa de pesquisa e consultoria em Michigan. A Boeing sofreu pelo menos 5,5 bilhões de dólares em lucros perdidos nas primeiras seis semanas da greve, de acordo com a empresa. O total do impacto econômico, incluindo seu efeito sobre os fornecedores e clientes da Boeing, foi superior a 9,6 bilhões de dólares.

Em resposta à greve, a Boeing adotou várias medidas de corte de custos, incluindo a pausa em alguns gastos e a emissão de licenças temporárias para dezenas de milhares de outros funcionários. Alguns dos fornecedores da empresa tomaram medidas semelhantes.

O contrato substitui um acordo de 2008 que foi alcançado após uma greve de dois meses e que foi modificado e prorrogado várias vezes desde então. Aquela greve contribuiu para uma queda na receita da Boeing de cerca de 6,4 bilhões de dólares naquele ano, porque a empresa entregou 104 aviões a menos do que o esperado.

A maioria dos trabalhadores em greve estava baseada em fábricas na área de Seattle, onde a Boeing fabrica vários aviões comerciais, incluindo seu jato mais popular, o 737 Max. O Max representa três quartos dos 6.200 aviões que a Boeing tem em pedido, mas a produção está muito aquém da meta da empresa devido a uma crise que começou em janeiro, quando um painel se desprendeu de um avião Max durante um voo da Alaska Airlines.

Esse episódio renovou as preocupações sobre a qualidade e segurança dos aviões da Boeing, cinco anos após dois acidentes fatais envolvendo o Max. Em resposta à falha do painel, a Administração Federal de Aviação limitou a produção do Max a 38 aviões por mês. A produção já estava bem abaixo desse número antes da greve.

