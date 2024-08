A- A+

EDUCAÇÃO Trilhatec: Pernambuco abre 35 mil vagas em cursos profissionais; veja como se inscrever no programa Serão oferecidos diversos cursos em todas as regiões do Estado em parceria com instituições público-privadas

Começam nesta sexta-feira (9) as inscrições para o Trilhatec, programa do Governo de Pernambuco que oferta gratuitamente cursos de aperfeiçoamento, iniciação profissional ou de qualificação. Estão abertas 35 mil vagas para estudantes da rede estadual de ensino.

Os interessados nos 49 cursos oferecidos devem se inscrever no site de Secretaria de Educação e Esportes.

O Trilhatec contempla estudantes do Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA), com cursos presenciais e a distância, em todas as regiões do Estado.

Entre os cursos ofertados pelo Trilhatec, estão: manutenção básica de celular, operador de computador com ênfase em desenvolvimento de sistemas, eletricista predial, assistente de logística, apicultura, cabeleireiro assistente, barbeiro, operador de processos logísticos industriais e outros.

“Estamos montando várias linhas de cursos técnicos que garantem a profissionalização do nosso adolescente, do adulto que está na nossa rede, para permitir que ele tenha empregabilidade, capacidade de trabalho logo após sair do ensino médio, com os melhores parceiros que nós temos”, destacou a governadora Raquel Lyra.

O investimento no Trilhatec chega a mais de R$ 29 milhões. Os cursos serão realizados em parcerias com instituições público-privadas, disponíveis em vários municípios.

Governadora Raquel Lyra assinou o lançamento do programa Trilhatec (Foto: Hesíodo Góes/Secom)

A oferta dos cursos do Trilhatec será no formato de trilhas de conhecimento para os estudantes regularmente matriculados no Ensino Médio ou na EJA.

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife (Cesar) são as instituições parceiras na oferta dos cursos.

As aulas têm inícios previstos para 19, 21 e 22 de agosto a depender do curso escolhido.



Locais, duração, número de vagas e horários são variados de acordo com o curso.

Os editais estão disponíveis no site da Secretaria de Educação.











