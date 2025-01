Turismo de Pernambuco fortalece presença internacional na Fitur Madrid 2025

A- A+

Entre os dias 22 e 26 de janeiro de 2025, Pernambuco participou da Feira Internacional de Turismo (Fitur) em Madrid, Espanha, com foco em consolidar sua presença no mercado turístico europeu. Representado pela Secretaria de Turismo e Lazer de Pernambuco (Setur-PE) e pela Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur), o estado promoveu suas riquezas culturais, naturais e históricas, buscando atrair mais visitantes internacionais.

“Conversamos com importantes atores do turismo espanhol e europeu como um todo. A Espanha é um grande mercado e abre portas para outros países. Apresentamos nossas maravilhas, nossa cultura e nossos atrativos para operadores, agências, e para os espanhóis. O saldo é positivo”, avaliou o secretário de Turismo e Lazer, Paulo Nery.

Eduardo Loyo, presidente da Empetur, destacou o papel estratégico da participação:

“Esse é o segundo ano seguido com Pernambuco em estande próprio na Fitur, mostrando nossas belezas naturais, atrativos culturais, gastronômicos e todo o nosso potencial como destino. É uma oportunidade de nos reunirmos com importantes operadores de viagens e companhias aéreas, fortalecendo essa relação de Pernambuco com a Espanha, atraindo mais turistas para o nosso estado.”

No evento, o estande pernambucano recebeu representantes de grandes operadores de viagens europeus, como a Viajes El Corte Inglés, Solférias e Abreu. Também foram realizados diálogos com companhias aéreas e operadores aeroportuários, visando parcerias estratégicas e a captação de novos voos para o estado.

Além disso, a delegação pernambucana articulou iniciativas em conjunto com a Embratur e manteve reuniões com o trade turístico de destinos como Recife, Porto de Galinhas e Fernando de Noronha. Outro destaque foi o encontro com a Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI), que abordou oportunidades de colaboração para promover o turismo e a cultura de Pernambuco no cenário ibero-americano.

Fitur

Reconhecida como uma das maiores feiras de turismo do mundo, a Fitur reúne anualmente profissionais do setor para discutir tendências, inovações e novas oportunidades de negócios. A edição de 2025 contou com a participação de mais de 9.500 empresas de 156 países, reforçando sua relevância como plataforma global para o desenvolvimento do turismo.

