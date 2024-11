A- A+

Porto do Recife Um dos maiores navios de cruzeiro do mundo chega ao Porto do Recife no próximo domingo O Costa Pacífica chega a capital pernambucana com mais de 2.600 turistas. Destes, 485 vão desembarcar e permanecer no Estado

Um dos maiores navios de cruzeiro do mundo, com capacidade para transportar cerca de 3.800 passageiros em 1.504 cabines, o Costa Pacífica, chega ao Porto do Recife no próximo domingo (17), com mais de 2.600 turistas.

O navio é o segundo da Temporada de Cruzeiros 2024/2025 e vem da Ilha Tenerife, a maior da região das Canárias espanholas, próximo à Costa da África Ocidental.

Dos passageiros, 485 vão desembarcar e permanecer em Pernambuco e os demais irão realizar passeios pela capital até o final da tarde. O navio cruzeiro deve partir da cidade às 18h, com mais 581 pessoas que vão embarcar no Recife.

Para receber os visitantes, está sendo realizado um trabalho conjunto do Porto do Recife com a Secretaria de Turismo e Lazer do Estado (Setur-PE), Secretaria de Defesa Social, Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur), Secretaria de Turismo da Prefeitura do Recife, Companhia Independente de Apoio ao Turista (CIATur), Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) e Guarda Municipal.

