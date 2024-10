A- A+

União Europeia pode multar outras empresas de Musk por falta de moderação do X Autoridades europeias avisaram a plataforma do bilionário que outras empresas dele podem entrar no cálculo de punições financeiras

A União Europeia (UE) alertou o X de que poderá calcular multas contra a rede social incluindo receitas de outros negócios de Elon Musk, como a Space Exploration e a Neuralink. Se for levada adiante, a abordagem aumentaria significativamente as potenciais penalidades financeiras do bilionário por violação das regras de moderação de conteúdo em redes sociais exigidas pela UE.

O bloco pode aplicar multas de até 6% da receita global anual às plataformas on-line por falhas em lidar com conteúdo ilegal e desinformação ou seguir regras de transparência.

Os reguladores estão considerando se as vendas de SpaceX, Neuralink, xAI e Boring Company, além da receita gerada pela própria rede social, devem ser incluídas para determinar possíveis multas contra o X, disseram pessoas familiarizadas com o assunto, pedindo para não serem identificadas porque as informações não são públicas.

Essa medida seria parecida com a adotada no Brasil pelo ministro do STF Alexandre de Moraes, que bloqueou recursos da Starlink no país para saldar multas não pagas pelo X.



A Comissão Europeia tem investigado o X por várias potenciais violações de regras recentes elaboradas para garantir que as plataformas policiem conteúdo ilegal. A UE está liderando uma repressão global a conteúdo on-line prejudicial e desinformação que tem provocado respostas cada vez mais vocais de Musk, que disse que tais medidas restringem a liberdade de expressão.

O X é uma empresa privada sob o controle exclusivo de Musk. Ao considerar a receita de suas outras empresas, a comissão está essencialmente ponderando se o próprio empresário deve ser considerado a entidade a ser multada em oposição ao X, disseram as fontes.

As receitas da Tesla estariam isentas desse cálculo porque a empresa é negociada em Bolsa e não está sob o controle total de Musk, disse uma das pessoas.

A comissão ainda não decidiu se vai penalizar o X, e o tamanho de qualquer potencial multa ainda está em discussão, disseram as pessoas. As penalidades podem ser evitadas se o X encontrar maneiras de satisfazer as preocupações das autoridades.

O X também teria a oportunidade de contestar qualquer decisão da UE, mas a palavra final cabe à comissão, disseram as pessoas. A empresa não respondeu aos pedidos de comentários. Musk disse anteriormente na plataforma que lutará contra qualquer multa por meio de “uma batalha muito pública na Justiça”.

