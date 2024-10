Ações da Tesla caem quase 7% após robotáxi de Elon Musk decepcionar analistas

A- A+

A apresentação de Elon Musk dos protótipos de táxis autônomos decepcionou os investidores da Tesla, já que muitos esperavam mais detalhes sobre como a montadora pretend de fato realizar suas últimas previsões sobre os carros autônomos.

A falta desses detalhes fez as ações da Tesla caírem até 6,9% antes do início do pregão regular nesta sexta-feira. As ações haviam subido quase 70% desde meados de abril, em grande parte devido à expectativa pelo evento dos robotáxis.

O CEO da Tesla revelou um sedã de dois lugares chamado Cybercab na noite de quinta-feira, dizendo que a produção poderia começar em 2026 e que o veículo poderia custar menos de US$ 30 mil dólares.

Musk quis criar um anúncio com ares de megaevento. Ele pegou carona em um dos carros a caminho do palco no evento da montadora em Burbank, na Califórnia. Ele também apresentou um conceito futurista de uma "van-robô", a Robovan, que ele disse poder transportar até 20 pessoas, além de versões atualizadas do robô humanoide da Tesla, chamado Optimus.

Mas o evento não abordou como a Tesla fará a transição entre um modelo de vender recursos avançados de assistência ao motorista para veículos totalmente autônomos. A apresentação de Musk careceu de detalhes técnicos e ignorou tópicos como regulamentação ou se a empresa será proprietária e vai operar toda sua própria frota de Cybercabs.

A apresentação do modelo chega num momento em que a reputação de Musk está em jogo. Nos bastidores, vários executivos importantes deixaram a empresa nos dias que antecederam a revelação do novo carro autônomo.

A Tesla tem ainda um histórico de ignorar prazos que Musk oferece para todos os tipos de produtos futuristas, e tem tido dificuldades especialmente em cumprir suas previsões de carros autônomos.

Em 2019, promessa de 1 milhão no ano seguinte

O CEO disse aos investidores em 2019 que a Tesla teria mais de 1 milhão de robotáxis nas ruas até o ano seguinte. A empresa não implantou um único veículo autônomo nos anos posteriores.

— A única coisa específica foi o preço de US$ 30 mil para o Cybercab. Os conceitos eram grandiosos. A ideia é super legal? Absolutamente — disse Nancy Tengler, CEO da Laffer Tengler Investments e investidora da Tesla que participou do evento.

Há anos, a Tesla vem vendendo um conjunto de recursos que comercializa como Full Self-Driving (FSD), que requer supervisão constante e não torna os veículos totalmente autônomos.

Musk disse na quinta-feira que a empresa espera permitir que os proprietários dos Model 3 e Model Y no Texas e na Califórnia não precisem mais supervisionar esses recursos em 2025. Embora o CEO tenha oferecido uma ideia geral de quando o Cybercab poderá estar pronto, ele não disse quando a Tesla fabricará o Robovan.

— Os investidores com quem falamos no evento acharam que faltaram números reais e cronogramas - disse Tom Narayan, do RBC Capital Markets.

"Ainda está longe, em termos de cronograma"

O próprio evento do robotáxi foi adiado por dois meses, depois que Musk ordenou mudanças no design do protótipo, conforme noticiado em julho. O Cybercab tem portas que se abrem para cima, as chamadas portas tesoura, e não possui volante ou pedais.

— Eles acertaram na forma. Mas a reação dos investidores provavelmente será contida porque ainda está longe, em termos de cronograma — disse Gene Munster, sócio-gerente da empresa de investimentos de crescimento Deepwater Asset Management, que deu uma volta em um dos protótipos.

Musk disse à multidão reunida em uma cidade cenográfica da Warner Bros. que os consumidores poderão comprar o Cybercab, depois ofereceu uma resposta cautelosa quando um participante perguntou quando ele estaria disponível.

