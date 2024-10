A- A+

A Tesla planeja revelar nesta quinta-feira (10) um produto que, segundo Elon Musk, presidente-executivo da empresa, adicionará trilhões de dólares ao seu valor de mercado de ações e impulsionará seu crescimento.



A estrela da vez é um protótipo de um táxi autônomo que Musk vem prometendo há anos. E será exibido em um evento noturno somente para convidados no estúdio da Warner Bros., perto de Los Angeles, nos Estados Unidos.

Musk prometeu que o táxi, que ele chama de Robotaxi, será capaz de transportar passageiros para qualquer destino sem intervenção humana, um feito que outras empresas conseguiram em apenas alguns lugares, como Phoenix e São Francisco.





Mas muitos especialistas duvidam que tais táxis Tesla cheguem às estradas em breve. Musk afirmou por vários anos que a empresa estava a meses de iniciar um serviço Robotaxi.



Além disso, a tecnologia de direção autônoma que a Tesla oferece hoje pode cometer erros básicos, exigindo que os motoristas intervenham para evitar acidentes ou violar as leis de trânsito.

Ainda assim, os apoiadores e fãs de Musk acreditam que o Robotaxi abrirá uma linha de negócios lucrativa que mais do que compensará as recentes dificuldades da Tesla no mercado de carros elétricos, onde perdeu participação de mercado para fabricantes de automóveis mais estabelecidas.



Renda extra

Musk disse que as pessoas poderão comprar Robotaxis para uso pessoal e ganhar dinheiro extra permitindo que os veículos transportem passageiros, o equivalente automotivo de anunciar uma casa no Airbnb.

“Uma plataforma de táxi autônomo desbloqueará um mercado multitrilionário”, disse Tasha Keeney, diretora de análise de investimentos da ARK Invest, uma empresa de gestão de ativos que possui ações da Tesla, em um comunicado.

Mas outros analistas e especialistas em direção autônoma disseram que havia poucas evidências de que a Tesla estivesse perto de aperfeiçoar a tecnologia e lucrar com ela em breve.

Um carro capaz de funcionar como um táxi autônomo "ainda está a vários anos de distância, e vários obstáculos tecnológicos, testes de segurança e aprovações regulatórias ainda estão no caminho", disse Garrett Nelson, analista sênior de ações da CFRA Research, em uma nota esta semana.

Investimento

Para os investidores da Tesla, cujas ações estão sendo negociadas aproximadamente pelo mesmo preço do começo do ano, muito depende do evento.

O status da Tesla como a empresa automobilística mais valiosa do mundo já foi baseado na afirmação de Musk de que a empresa venderia 20 milhões de carros por ano até o final da década, o dobro da Toyota e mais de 10 vezes o que a Tesla vendeu no ano passado.

Ultimamente, como o crescimento das vendas na Tesla desacelerou, Musk parou de enfatizar esse objetivo e, em vez disso, apostou o futuro da empresa na tecnologia de direção autônoma.



Pessoas que não acreditam na capacidade da Tesla de vencer os obstáculos para a direção totalmente autônoma "não devem ser investidores na empresa", disse Musk em abril.

Assinatura mensal

A Tesla já vende uma assinatura mensal para um sistema que chama de Supervised Full Self-Driving para proprietários de seus veículos elétricos. Mas a empresa diz que os motoristas que o usam devem estar prontos para intervir a qualquer momento se o software cometer um erro.



A Tesla provavelmente usará uma versão mais avançada dessa tecnologia em seu táxi, embora não tenha oferecido muitos detalhes e não tenha respondido a um pedido de comentário.

Um passeio na semana passada em um Tesla Model 3 equipado com a versão mais recente do Full Self-Driving indicou que a empresa ainda tem trabalho a fazer.

O desempenho do carro durante uma viagem por Manhattan e Queens foi impressionante às vezes. Ele foi cortês com os pedestres, uma vez parando, no bairro de Rockaway Beach, para duas crianças que estavam saindo de uma calçada para uma rua de quatro faixas onde não havia faixa de pedestres ou semáforo.

Mas em várias outras ocasiões o carro evitou acidentes ou manobras ilegais somente porque o motorista interveio. O carro estava sendo dirigido por Guy Mangiamele, diretor de testes de veículos da AMCI Testing , uma empresa de pesquisa sediada em Los Angeles que avalia o desempenho de veículos para empresas de automóveis e outros clientes.

Direção autônoma

Com a direção totalmente autônoma engatada, o carro ficou confuso em um túnel entre Manhattan e Queens, diminuindo perigosamente a velocidade no trânsito pesado.



No distrito financeiro de Manhattan, o carro avançou um sinal vermelho. Ele tentou fazer uma curva à esquerda na West 29th Street a partir de uma faixa do meio da Avenue of the Americas, e teria cortado um carro de polícia se Mangiamele não tivesse intervindo.

Mangiamele, que testou o software por centenas de quilômetros em vários locais, chamou-o de uma “conquista incrível” que, no entanto, tem “deficiências gritantes”.

Musk há muito tempo diz que os veículos da Tesla seriam capazes de operar sem intervenção humana.



Ação coletiva

Suas promessas não cumpridas levaram a uma ação coletiva pelo fundo de pensão do Condado de Oakland, Michigan, e outros acionistas que alegaram que ele os enganou sobre a tecnologia da empresa, violando as leis de valores mobiliários.

Mas um juiz federal na Califórnia decidiu a favor da Tesla no mês passado, citando leis que permitem que executivos façam declarações otimistas mesmo que depois se provem falsas. A decisão concede ampla margem de manobra a Musk.

A Tesla não é a única empresa que busca táxis autônomos. A Waymo, uma subsidiária da empresa controladora do Google, opera um serviço de táxi sem motorista há anos.



Ela disse recentemente que seus carros estavam fornecendo mais de 100.000 viagens por semana em São Francisco, Phoenix e Los Angeles.

Em teste

A Cruise, uma unidade da General Motors, reiniciou recentemente os testes de táxis sem motorista depois que um de seus carros atropelou e arrastou um pedestre no ano passado em São Francisco.



E a Zoox, de propriedade da Amazon, está testando uma van sem motorista que não tem volante com planos de iniciar um serviço pago.

Analistas dizem que provavelmente levará anos até que essas empresas ou a Tesla estejam operando um serviço de táxi lucrativo em muitas áreas urbanas.



E mesmo assim, esses serviços precisarão de equipes consideráveis de engenheiros, mecânicos, faxineiros e outros para operar.

“O Robotaxi de Elon representa uma potencial mudança de paradigma na indústria de transporte”, disse Karl Brauer, analista executivo da iSeeCars, um site de compras de carros usados, em um comunicado esta semana, “mas isso não vai acontecer da noite para o dia”.

