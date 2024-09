A- A+

TECNOLOGIA Foto "vazada" revela como deve ser robotáxi da Tesla; veja Imagem foi tirada no estúdio da Warner Bros, em Los Angeles, nos Estados Unidos

Um usuário postou nas redes sociais (e depois deletou) a foto de um carro que pode ser o robotáxi da Tesla, cuja apresentação oficial está marcada somente para outubro. A imagem, segundo o portal Olhar Digital, foi tirada no estúdio da Warner Bros, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Recentemente, a Bloomberg revelou que a Tesla planejava apresentar o veículo em algum ponto da Warner.

A foto mostra um carro amarelo pequeno, com duas portas e uma protuberância quadrada na parte traseira, acompanhado por outro Tesla. Isso, portanto, forneceu elementos suficientes para fãs criarem suas teorias sobre o robotáxi.





O veículo, no entanto, provavelmente estava camuflado. Na indústria automobilística, isso significa que o carro em questão era um protótipo.

O veículo da foto tem elementos de design que lembram uma imagem do conceito do robotáxi da Tesla revelada na biografia de Elon Musk, dono da empresa, escrita por Walter Isaacson.

Esses elementos também remetem à foto de uma maquete inicial do veículo – com o principal designer da empresa, Franz von Holzhausen, ao lado – também revelada pelo livro sobre Musk.

Ideia do robotáxi

A ideia de criar um serviço de táxis autônomos está sendo desenvolvida pela Tesla há anos. As notícias iniciais do desenvolvimento vêm da época em que Musk elaborou um segundo "plano mestre" para a empresa.

O bilionário tem priorizado o projeto nos últimos meses, em detrimento do trabalho em um veículo elétrico mais barato que o carro mais acessível da Tesla, o sedã Model 3.

