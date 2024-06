Petrobras oferece 7,3 mil para capacitação nas áreas de Óleo e Gás

A- A+

Com o investimento de aproximadamente R$ 350 milhões, a Petrobras - junto aos Institutos Federais -, vai ofertar mais de 7 mil vagas em capacitações nas áreas de Óleo e Gás, em Pernambuco. A cerimônia de assinatura do convênio do Programa Autonomia e Renda, foi assinado ontem (27), na Refinaria Abreu e Lima (Rnest), em Ipojuca.

Outros seis estados serão contemplados pelo programa: Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. Ao todo,

.

O gerente executivo de Responsabilidade Social da Petrobras, José Maria Rangel, atribui o maior número de vagas para o Estado em função da relevância da Refinaria Abreu e Lima. “Pernambuco é responsável por 40% das vagas por conta da importância que a RNEST tem na contribuição para Pernambuco. A RNEST produz diesel, que é um produto que o Brasil exporta, então nós vamos reduzir a nossa dependência de importação de diesel, isso é importante falar também então por tudo isso a gente realizou esse evento aqui”, afirmou o executivo.

No Estado, estão previstas mais de 60 turmas para o segundo semestre desse ano, totalizando 1.700 oportunidades de qualificação profissional oferecidas ainda em 2024.

Bolsa-auxílio

Os cursos do Programa Autonomia e Renda serão divididos em duas categorias. Para os cursos técnicos, com duração de dois anos, serão cerca de 550 vagas. Outras 6.832 vagas, são para os cursos na modalidade de formação continuada (FIC).

As aulas serão ministradas no modelo de meio período e os alunos receberão bolsa-auxílio de R$ 660,00 mensais ou R$ 858,00 mensais para mulheres com filhos até 11 anos.

Além disso, os Institutos Federais, responsáveis pelas aulas, oferecerão espaços infantis para desenvolvimento de atividades para as crianças durante o período em que a (o) responsável esteja no curso.

Parcerias e incentivos

O programa é uma parceria com os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, ligados a Rede Federal. Além disso, a iniciativa conta com colaboração de unidades do Senai, nos municípios da região contemplada.

Cursos e inscrições

entre os cursos oferecidos estão os de caldeireiro; eletricista; inspetor; instrumentista; isolador; mecânico montador e de manutenção; montador de andaime; soldador e técnico em automação; eletrotécnica; mecânica; planejamento e segurança.

“A gente tá falando de cursos que não são de prateleira. Foi tudo customizado para o atendimento da demanda de óleo e gás, porque se a pessoa fizer um curso de soldador base, ele não vai conseguir se integrar no segmento de óleo e gás, já que têm demandas muito específicas. Então, a gente fez essa customização de todos os cursos”, disse Marcela Levigard, gerente de projetos sociais da Petrobras.

Pré-requisitos

De acordo com Marcela, os editais serão disponibilizados na última semana de julho. As inscrições serão feitas pela internet, mas também contará com locais presenciais para atender grupos mais vulneráveis.

Os moradores de Ipojuca e do Cabo de Santo Agostinho, terão preferência nas inscrições. Porém, o curso também poderá ser feito por moradores do Recife, Jaboatão dos Guararapes, Igarassu, Abreu e Lima e Caruaru, municípios que contam com unidades dos IFs ou Senai.

Outros grupos também são prioritários: mulheres; pessoas transgênero, transexuais ou travestis; pessoas com deficiência; indígenas e quilombolas; pessoas pretas e pardas e refugiadas.

Institutos Federais

O programa também irá colaborar com a infraestrutura das unidades dos Institutos Federais, que sediarão as aulas com a construção de laboratórios para atender aos alunos.

“O curso cria a oportunidade para que essa pessoa esteja capacitada. Uma vez capacitada, a pessoa pode ser objeto de entrevista das empresas. Ou seja, fazer o curso faz toda a diferença para estar apto para um processo seletivo que é conduzido por nossas empresas.” afirmou Márcio Maia, gerente geral da Refinaria Abreu e Lima.

