Vale levanta US$ 1 bi em emissão internacional de títulos

A mineradora brasileira Vale, a segunda maior do ramo no mundo, levantou US$ 1 bilhão (R$ 5,45 bilhões) no mercado internacional hoje com a emissão de novos títulos em dólar, com prazo de 30 anos, informou a Bloomberg.

É a primeira emissão desse tipo da Vale em um ano, que resultou em um spread de 210 pontos-base acima dos títulos similares do Tesouro americano, um pouco abaixo dos 250 previstos inicialmente pela companhia, segundo fontes envolvidas na operação.

Segundo o Valor, a demanda foi sete vezes superior à oferta de papéis e a operação deve ser concluída em 28 de junho.

Mais cedo, a empresa informou ao mercado que está levantando os recursos para usar parte deles na recompra de US$ 500 milhões em títulos que vencem em 2034, 2036 e 2039. A transação depende da conclusão da oferta dos títulos.

O objetivo da empresa é ajudar a reduzir os seus custos financeiros, avaliou Peter Varga, gestor da Erste Asset Management GmbH.

A última vez em que a Vale havia feito uma captação internacional foi em junho de 2023, quando levantou US$ 1,5 bilhão com títulos vencendo em 2033.

