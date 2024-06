Lula critica privatização de Eletrobras e Vale

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou, nesta quarta-feira, a privatização de Eletrobras e Vale durante seu discurso na cerimônia de posse da nova presidente da Petrobras Magda Chambriard.

Ao citar a tragédia de rompimento das barragens de Mariana e Brumadinho (MG), o presidente frisou que o país poderia estar melhor caso tivesse Vale e Petrobras como empresas públicas. Isso porque, segundo o presidente, companhias com “muitos donos” acabam não cumprindo seu papel social.

— A gente poderia estar melhor ainda. A gente poderia ter aqui do nosso lado a Eletrobras, que era a maior empresa de energia desse país. Poderíamos ter do nosso lado a Vale, que foi privatizada e rifada por 899 mil pequenos fundos em que você não tem um dono para conversar e discutir.

Ele continuou:

— E, quando digo que não se tem um dono para conversar, é porque desde Mariana e Brumadinho, com o desastre das barragens, até hoje não foi paga a indenização às famílias. Uma empresa boa e grande tem que ter alguém responsável por ela para que as coisas possam funcionar corretamente — disse Lula, sob aplausos no Centro de Pesquisa da Petrobras, no Rio.