A- A+

Vendas Varejo chega a 5,4% em vendas em Pernambuco no mês de setembro Pesquisa realizada pelo IBGE analisou volume de vendas no varejo do Estado, que teve aumento em 0,5% na média móvel semestral

Leia também

• Para IBGE, tendência no varejo é de estabilidade, mas com ângulo positivo

• Vendas do varejo sobem 0,5% em setembro ante agosto, mostra IBGE

• Pernambuco ganha primeira loja de varejo do Grupo Mateus

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o volume de vendas do comércio varejista com ajuste sazonal em Pernambuco, durante o mês de setembro de 2024, alcançou 5,4%, índice que ficou acima do resultado nacional. A média móvel trimestral cresceu 0,5%.

Ao longo do ano, o Estado acumula alta de 5,1% no volume de vendas.

Em relação ao mesmo período do ano anterior, dos oito grupos e atividades pesquisados, seis apresentaram crescimento no período, com destaque para Livros, jornais, revistas e papelarias 16,7%, artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos 14,8%, móveis e eletrodomésticos 8,4%, hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo 5,6%, combustíveis e lubrificantes 5,1% e outros artigos de uso pessoal e doméstico 3,0%.

Foram observadas quedas em dois grupos: equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação (-10,4%) e tecidos, vestuário e calçados (-11,5%).

Varejo ampliado

Já no comércio varejista ampliado com ajuste sazonal, que inclui o comércio de veículos, motos, partes e peças, materiais de construção e atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo, houve crescimento de 2,7% na comparação com agosto de 2024.

Com relação ao mesmo mês do ano anterior destaque para a atividade de veículos, motos, partes e peças com alta de 37,1%. A variação acumulada no ano em Pernambuco, apresenta alta de 10,3%.

Escreva a legenda aqui

Veja também

Games Nintendo quer levar Super Mario e Zelda para além do mundo dos games com filmes, museu e parque