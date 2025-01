Veículo parado por muito tempo? Saiba como evitar danos

A- A+

Motor, bateria e pneus são os principais itens que podem ser afetados pela falta de uso de um veículo. É comum a pane de um deles, especialmente, por exemplo, em períodos nos quais o condutor viaja em férias prolongadas ou deixa o carro encostado por muito tempo na garagem para economizar usando transporte por aplicativo ou transporte público.

De acordo com Denilson Barbosa, gerente de qualidade da YPF Brasil, essa inatividade pode ser prejudicial ao automóvel.

“Quando um veículo permanece parado por muito tempo, diversos sistemas podem sofrer danos devido à falta de movimentação, como o óleo lubrificante, que pode perder propriedades essenciais para proteção do motor.”

Com a falta de movimentação, o óleo pode perder as propriedades e não fazer a lubrificação do motor da maneira correta. | Foto: FreePik

Para quem opta por deixar o carro em casa por um longo tempo, é importante adotar medidas preventivas. Além disso, usar o veículo sem verificar alguns componentes após um período parado também pode causar problemas.

Riscos

Carros que ficam inativos enfrentam diversos problemas, como a descarga da bateria, deformação dos pneus e até corrosão no sistema de arrefecimento.

“Por mais que o óleo seja uma mistura, podem ocorrer danos se o mesmo ficar muito tempo parado. A falta de circulação dos fluidos impede a lubrificação adequada de peças cruciais do motor, comprometendo sua durabilidade e desempenho”, diz o profissional.

A bateria pode descarregar se o veículo ficar inativo por muito tempo. | Foto: FreePik

Além disso, o lubrificante também deve ser trocado com base no tempo de uso, mesmo que o veículo fique parado por longos períodos. Com o passar do tempo, as propriedades do lubrificante, como o TBN (Total Basic Number, em inglês), começam a se deteriorar.

O TBN é responsável por neutralizar gases ácidos e combater a oxidação. Quando essa propriedade se reduz, a limpeza do sistema pode ser comprometida, afetando o desempenho do motor.

O especialista também alerta que não é suficiente apenas dar partida no carro para evitar problemas. É necessário que o veículo se movimente para minimizar o desgaste.

“Se possível, peça para alguém dar uma volta com o carro ou, pelo menos, ligá-lo regularmente.”, orienta Barbosa.

Os pneus podem sofrer deeformação e comprometer a segurança do carro. | Foto: FreePik

Atenção

A bateria e o motor são outros dois itens que demandam atenção, pois também são afetados pela inatividade. No caso da bateria, por exemplo, pode descarregar com o tempo, dificultando a partida do motor.

Já os pneus também podem sofrer deformações, comprometendo a aderência e a segurança. Durante a inatividade do veículo, o ideal é deixá-lo estacionado em local coberto e protegido das constantes mudanças climáticas.

Além disso, é importante revisar os níveis de óleo lubrificantes.

“Manter a manutenção em dia e utilizar produtos que atendam às especificações do veículo são passos importantes para evitar contratempos”, reforça Denilson Barbosa.

