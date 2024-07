A- A+

Tecnologia Veja como bloquear acesso a dados no X para treino da ferramenta de IA de Musk Opção para barrar uso de posts está disponível apenas na versão do app para desktop. Em breve será lançada versão para celular, diz a empresa

A notícia de que a rede social X, de Elon Musk, está usando sem consentimento os dados de seus usuários para treinar o Grok, seu chatbot de inteligência artificial, casou preocupação entre assinantes, órgãos reguladores e de defesa do consumidor.

O Grok foi criado para concorrer com o ChatGPT, da Open AI, e fica integrado à plataforma. O chatbot é acessível para assinantes premium da X.

A opção para barrar uso de informações pessoais e posts só pode ser desabilitada pelos usuários na versão do app para desktop do X, e não pelo aplicativo para celular. De acordo com comunicado da rede social de Musk, em breve será lançada uma versão para os dispositivos móveis.

“Todos os usuários X têm a capacidade de controlar se suas postagens públicas podem ser usadas para treinar o Grok, o assistente de pesquisa de IA”, escreveu a conta de segurança do X. “Esta opção é um acréscimo aos seus controles existentes sobre se suas interações, entradas e resultados relacionados ao Grok podem ser utilizados. Esta configuração está disponível na plataforma da web e em breve será lançada no celular".

Para bloquear o compartilhamento de dados para treinar IA generativa no X, o que por enquanto só pode ser feito pelo navegador em computadores, o usuário precisa seguir os seguintes passos:

Acessar a rede social pelo navegador do computador

Clicar no ícone de reticências ("...") no canto esquerdo da tela

Acessar os campos "Configurações e Privacidade"

Ir à aba "Privacidade e segurança"

Depois, ir até o "Grok", na seção "Compartilhamento e personalização de dados"

É preciso, então, clicar na caixa de seleção e desmarcar o botão azul para desabilitar a opção que permite o compartilhamento de posts e dados.

