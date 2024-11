A- A+

NEGÓCIOS Venda de veículos em outubro é a melhor em dez anos e Brasil supera Alemanha País emplacou 264,9 mil unidades enquanto alemães venderam 232 mil no mês passado

As vendas da indústria automobilística, em outubro, atingiram o melhor patamar dos últimos dez anos. Segundo dados divulgados pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), que representa as montadoras, foram emplacados no mês passado 264,9 mil carros, comerciais leves, caminhões e ônibus, uma alta de 21,6% frente ao mesmo mês de 2024, e de 12,1% em relação a setembro.

— Desde dezembro de 2014 não tínhamos um volume tão alto de vendas. Com esse volume de vendas em outubro, ultrapassamos a Alemanha no período e o Brasil se tornou o quinto país em vendas. Mas a produção ainda continua abaixo dos emplacamentos devido ao crescimento das importações — explicou Márcio de Lima Leite, presidente da Anfavea. A Alemanha empalcou 232 mil veículos no mês passado.

A produção em outubro foi de 249 mil unidades, alta de 8,3% em relação a setembro e de 24,7% em relação ao mesmo período de 2023. Lima leite também destacou que as exportações vêm crescendo nos últimos três meses, com melhora dos mercados como Colômbia, Chile, Argentina, Equador e México principais destinos nos carros fabricados no Brasil.

Em outubro, as vendas ao exterior totalizaram 44 mil unidades, alta de 4,6% em relação ao mês de setembro.





O que preocupa a indústria nacional é que as importações continuam crescendo em nível recorde, na comparação com os últimos dez anos. Em outubro, as importações totalizaram 47 mil unidades, quatro mil a mais do que em setembro, o que significa um crescimento de 10,4%.

— No ano, a cada dois veículos importados (de fora do Mercosul) vendidos no Brasil, um é de origem chinesa — destacou o presidente da Anfavea.

Ele disse que os veículos importados da China somaram vendas de 10,7 mil unidades em outubro. Mas observou que existe um estoque de 72,9 mil unidades, o que inibiu mais importações no mês passado.

De janeiro a outubro de 2023, as vendas no Brasil de veículos da China somaram 26.052 unidades. Este ano, no mesmo período, já somam 93.621, alta de 259%.

Isso faz com que a China representa 25% das vendas de importados atualmente, frente a uma fatia de 10% no mesmo período do ano passado. As montadoras defendem que o governo antecipe a alta da alíquota da tarifa de importações para carros importados para estimular o desenvolvimento de novas tecnologias por aqui.

A alíquota será de 35% daqui a dois anos, e atualmente está em 18%, desde julho. Montadoras chinesas têm antecipado a importação de veículos para evitar o aumento dessa al´qiuota, que é gradual. As montadoras instaladas no país vão investir R$ 130 bilhões, até 2030, para desenvolver veículos híbridos e elétricos por aqui.

