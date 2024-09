A- A+

TECNOLOGIA Vice-presidente de Assuntos Globais da rede social X renuncia ao cargo Nick Pickles há mais de dez anos era o responsável por fazer a interlocução da plataforma com agências regulatórias do mundo inteiro

Em meio ao embate que enfrenta no Brasil com a determinação do Supremo Tribunal Federal de impedir o uso da plataforma no país, o X (ex-Twitter) perdeu nesta sexta-feira um de seus principais executivos. O vice-presidente de Assuntos Globais da empresa, Nick Pickles, pediu a renúncia do cargo.



Em uma postagem no X, Pickles, que nos últimos anos, desde antes de Elon Musk comprar a plataforma, era o responsável por fazer a interlocução da empresa com autoridades regulatórias, governos e parlamentares do mundo inteiro, afirmou que a decisão foi tomada há meses.



Segundo Pickles, ele estava fazendo uma transição e já planejava sair do cargo.

O executivo agradeceu à CEO do X, Linda Yaccarino, pelo apoio e afirmou “Após mais de dez anos, amanhã será meu último dia na X". "Foi uma jornada incrível", escreveu no post.

Pickles, que ingressou no X em Londres em 2014, era um dos poucos executivos seniores a permanecer na empresa depois que Musk comprou a plataforma, em 2022, por US$ 44 bilhões.



Ele é um nome conhecido por governos ao redor do mundo e representou o Twitter em negociações com autoridades públicas nos últimos anos.

Depois da aquisição por Musk do então Twitter, que ele rebatizou de X, vários executivos foram demitidos, assim como centenas de funcionários da empresa, inclusive os responsáveis pela moderação de conteúdo.

Veja também

TECNOLOGIA iPhone 16: o que esperar do lançamento da Apple na segunda-feira (9)