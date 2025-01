Viracopos instala biometria facial que dispensa cartão de embarque

A- A+

O Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), é o primeiro do Brasil a implantar um sistema de embarque de passageiros totalmente biométrico e automatizado, que contempla até o acesso a áreas restritas a funcionários. Assim, passageiros e tripulantes não precisam mais de documentos físicos para embarcar o circular por esses setores.

A Gol será a primeira a operar com o novo equipamento, enquanto a Azul deve adotar a tecnologia para embarques nos próximos meses. As duas empresas anunciaram um processo de fusão, que ainda será analisado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Ao realizar o check-in, o passageiro pode optar pelo uso da biometria já no aplicativo da companhia aérea.

Leia também • Aeroporto dos Guararapes registra recorde histórico de movimentação de passageiros em 2024

— A nova tecnologia representa um marco na modernização do embarque doméstico e internacional. O sistema permite maior agilidade no embarque do passageiro e precisão na leitura facial, eliminando a necessidade do uso de documentos físicos para acesso à sala de embarque e na aeronave — disse Guilherme Dalto, Gerente de Sistemas e TI de Viracopos.

A nova ferramenta começou a ser testada em dezembro do ano passado e foi instalada pela SITA, empresa de soluções tecnológicas para transporte aéreo, em parceria com a Digicon, que produz equipamentos de controle de acesso.

Ao todo são onze equipamentos (e-Gates): sete no acesso às áreas e quatro espalhados nas áreas de salas de embarque. Já a utilização da biometria no embarque na aeronave acontecerá de forma gradativa pelas companhias aéreas.

Para o próximo ano, o aeroporto pretende aumentar os usuários que podem utilizar a biometria, incluindo, por exemplo, os lojistas. Além disso, serão iniciados estudos para incluir o SITA Smart Path Bag Drop, tecnologia que torna possível aos passageiros realizarem o auto de bagagens por meio da biometria.

Veja também