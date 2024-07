A- A+

malha aérea Voa Brasil: como fazer o cadastro para aposentados do INSS Programa, que deverá proporcionar passagens aéreas de até R$ 200, foi lançado quarta-feira pelo Ministério dos Portos e Aeroportos

O governo federal lançou na quarta-feira (24) o programa Voa Brasil, que deverá proporcionar passagens aéreas de até R$ 200. A primeira fase será focada somente em aposentados do INSS. Segundo o governo, cerca de 23 milhões de pessoas podem ser beneficiadas.

Quem tem direito ao Voa Brasil?

Aposentados do INSS, que estejam sem viajar de avião há pelo menos um ano, poderão comprar passagens aéreas por até R$ 200 na nova plataforma do Voa Brasil.

Cerca de 3 milhões de passagens já estão disponíveis para compra no site https://voabrasil.sistema.gov.br/login.

Essa foi a cota inicialmente combinada com as empresas para a reserva aos aposentados. Caso se esgotem, o governo precisará negociar uma nova leva com as companhias.

Inicialmente, o governo previa que o público do programa seria mais amplo, com pensionistas e alunos do Programa Universidade Para Todos (Prouni), mas isso ficou para um segundo momento.

Como acessar a plataforma do programa Voa Brasil?

O aposentado deverá primeiramente entrar no gov.br, atualizar os dados com seus documentos, para que a conta dele seja nível prata ou ouro.

Em seguida, já é possível que ele acesse o campo do Voa Brasil e veja as datas para compra de passagens, assim como os destinos disponíveis.

Depois de selecionada as passagens, o aposentado será encaminhado para o site da companhia aérea.

Será possível comprar passagem em qualquer voo?

A compra do bilhete vai depender da oferta de assentos pelas companhias aéreas, que poderão disponibilizar as passagens no site do governo.

Entenda o que fazer para ter acesso as passagens

Checar se sua conta gov.br nível de segurança prata ou ouro. Ou seja, se for bronze, é preciso ajustar para os níveis superiores, geralmente com a entrega e mais documentos;

Acessar o site https://voabrasil.sistema.gov.br/login e logar com o usuário e senha do gov.br;

O sistema vai informar se o usuário atende os requisitos do programa: ser aposentado do INSS e não ter viajado há um ano;

Cumprida as exigências, o usuário é direcionado para a página de escolha do destino e datas da viagem;

Após a seleção, o usuário é direcionado para o site da empresa, onde fará o pagamento com cartão de crédito ou outro meio de pagamento, sem intermediação do governo.

O programa não terá subsídios, portanto, o governo não pode forçar as empresas a venderem bilhetes mais baratos. O ministro afirmou que hoje são 112 milhões de passagens de vendidas por ano para 30 milhões de CPFs. O objetivo é aumentar em 10% o número de CPFs compradores.

Os aposentados poderão acessar o site do Voa Brasil o ano todo, mas as chances de conseguirem passagens é maior na baixa temporada, já que as companhias aéreas vão disponibilizar os bilhetes mais baratos apenas quando houver uma tendência de sobra na oferta de passagens.

O programa é uma ideia antiga do governo, prometida pelo ex-ministro da pasta Márcio França para agosto de 2023. O atual ministro Silvio Costa Filho justificou a demora no lançamento às dificuldades de se formatar um programa para facilitar o acesso da população ao transporte aéreo, sem subsídios do governo.

O ministro alega que o programa vai começar a funcionar como um piloto. A meta é, no início de 2025, incluir alunos inscritos nos programas estudantis do governo federal, além de pensionistas do INSS.

Veja também

rio de janeiro Mansão mais cara do Brasil é vendida no Leblon