Whatsapp: Aprenda truques simples e práticos para usar no aplicativo de mensagens

O WhatsApp conta com várias funcionalidades que facilitam a comunicação, mas algumas delas não são tão conhecidas. Por isso, conhecer esses truques pode ser muito útil no dia a dia ao usar essa ferramenta.

Algumas dessas funções são pouco exploradas, mas, ao entender como aplicá-las, elas ganham importância, pois tornam a comunicação cotidiana mais fluida e podem ser usadas em diferentes situações.

Entre os recursos do serviço de mensagens estão as possibilidades de formatar textos (em negrito, itálico ou tachado), enviar mensagens para si mesmo ou sair de um grupo sem ser notado.





Como enviar mensagens para si mesmo?

Muitas vezes, os usuários do WhatsApp criam um chat específico para armazenar ou enviar informações importantes. Existem duas formas de fazer isso:

Criar um grupo no WhatsApp, adicionar um contato e, em seguida, removê-lo. Assim, o grupo ficará configurado como um chat pessoal, permitindo acessar mensagens ou arquivos mesmo sem conexão.

Seguir os mesmos passos de enviar mensagens para uma pessoa não salva na agenda, mas inserindo o próprio número.

Como enviar mensagens para um contato que não está salvo na agenda?

É possível enviar mensagens para alguém que não está na sua lista de contatos, tanto pelo celular quanto pelo computador. Basta digitar no navegador o endereço wa.me/55 seguido do número de telefone (com o DDD). Isso abrirá o WhatsApp e permitirá enviar a mensagem.

Como enviar um contato por QR Code?

O WhatsApp permite compartilhar contatos usando um QR code. Para isso, vá até a aba “configurações”, onde encontrará o seu QR Code. A outra pessoa só precisa escaneá-lo com o celular para salvar o contato na agenda.

Como usar negrito ou itálico nos textos?

As opções de negrito, itálico e riscado estão disponíveis usando símbolos antes e depois das palavras ou frases:

*Negrito*: use o asterisco ( * ) antes e depois da palavra;

_Itálico_: use o sublinhado ( _ ) antes e depois da palavra;

~ R̶i̶s̶c̶a̶d̶o̶ ~ : use o sinal til ( ~ ) antes e depois da palavra.

Como enviar a mesma mensagem para várias pessoas?

Outra função interessante é enviar mensagens para várias pessoas, mas em chats individuais. Isso é possível usando a função “listas de transmissão”. No iPhone, a opção está em “Configurações”; no Android, está nos três pontinhos no topo da tela.

Após selecionar “Nova lista”, escolha os contatos para enviar a mensagem. Será aberta uma janela de chat onde você poderá escrever o conteúdo para todos os destinatários.

Como 'sair temporariamente' de um grupo?

Essa opção permite evitar o conteúdo de um grupo sem precisar sair dele. Basta silenciá-lo “para sempre” (na aba de informações do grupo) e arquivar o chat. Assim, as conversas não aparecerão na lista e nenhuma notificação será exibida.

Como enviar mensagens usando IA?

É possível usar o Google Assistente ou a Siri para enviar mensagens com comandos de voz. Diga "Ok, Google" ou "Falar com a Siri" e peça para enviar uma mensagem a um contato, dizendo o nome como está salvo. Em seguida, complete o texto com o que desejar ditar.

Como fazer backup dos chats e enviá-los por e-mail?

No menu "Configurações" do WhatsApp, vá em "Conversas" e escolha "Histórico de conversas". Clique em "Exportar" e selecione o chat individual ou em grupo que deseja copiar.

Depois, será aberta uma tela para escolher como enviá-lo: por e-mail, como arquivo, para impressão ou para armazená-lo na nuvem.

