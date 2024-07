A- A+

Devido ao WhatsApp ser uma das aplicações mais usadas no mundo para enviar mensagens, realizar chamadas, ou enviar vídeos e fotos, muitos questionam se seus celulares serão compatíveis com o aplicativo a partir de julho.

Devido às constantes atualizações do aplicativo, ele deixará de ser compatível com alguns modelos de iOS e Android. Existe uma lista de celulares que não terão WhatsApp a partir de 1º de julho para que os usuários verifiquem se seu modelo está incluído.

Quais celulares são compatíveis com WhatsApp?

Segundo informações do Centro de Ajuda do WhatsApp, alguns modelos se tornam obsoletos e não possuem capacidade para suportar atualizações relacionadas à segurança e novas mudanças de software.





Atualmente, o aplicativo do Meta é compatível com os seguintes dispositivos:

Telefones com Android OS 5.0 e versões posteriores.

Telefones com iOS 12 e versões posteriores.

Telefones com KaiOS 2.5.0 e versões posteriores, incluindo dispositivos JioPhone e JioPhone 2.

Antes de ser negado acesso ao aplicativo, os usuários que não puderem mais utilizá-lo receberão uma notificação para atualizar o sistema operacional. É importante responder aos lembretes imediatamente, pois caso contrário, o WhatsApp não poderá mais ser usado.

Para atualizar o sistema operacional no Android, é necessário acessar as configurações do celular, ir para a seção "Sistema" e verificar se há atualizações de software disponíveis.

Para obter a versão mais recente do iOS, vá para "Ajustes", depois "Geral", selecione "Atualização de Software", toque em "Atualizações Automáticas" e ative "Baixar Atualizações de iOS".

Estes são os celulares que não terão WhatsApp a partir de julho:

Samsung: Galaxy S3 Mini, Galaxy X Cover 2, Galaxy Trend Lite

LG: LG Optimus L3 II Dual, LG Optimus L5 Dual, LG Optimus L7 Dual, LG Optimus F3Q, LG Optimus L2 II, LG Optimus F6

iPhone: iPhone SE, iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6S Plus

Outros: Alcatel Go Flip 2, Grand S Flex, Grand Memo, Xperia M

Veja também

INTERNET Mudança no algoritmo do Google impacta proprietários de pequenas empresas online