EVENTO Workshop Usinas de Alta Performance debate soluções e inteligência digital no Recife Com presença do Grupo EQM, encontro discute ferramentas de gestão inteligente e estratégias para superar os desafios climáticos e operacionais da região

Voltado para profissionais de usinas e produtores de cana, o Recife está sediando, nesta quinta-feira (5), o Workshop Usinas de Alta Performance – Nordeste 2024 (#UAPNE24). O evento exclusivo e gratuito aborda soluções inovadoras e inteligência digital no setor bioenergético, com foco especial nas demandas do Nordeste.

O Grupo EQM, responsável pela Usina Cucaú, em Rio Formoso, Litoral Sul de Pernambuco; Usina Utinga, no município de Rio Largo, em Alagoas e Usina Estivas, localizada no município de Arez, no Rio Grande do Norte, marca presença no encontro.





Segundo Josias Messias, CEO do Grupo ProCana e Pró-Usinas e idealizador do evento, o objetivo desta manhã é justamente compartilhar experiências, aprendizados e trajetórias que inspiram e promovem inovação.

“Decidimos realizar este evento porque percebemos algo fundamental: o Nordeste possui uma riqueza extraordinária de inteligência, tanto imaginativa quanto organizacional. No entanto, chegou a hora de potencializarmos essa inteligência com um terceiro pilar essencial: a inteligência digital”, discursou na abertura do evento.

