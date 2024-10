A- A+

REDES SOCIAIS Após desbloqueio do X, veja como recuperar a senha de acesso à rede social Plataforma deve voltar a funcionar no país após cumprimento de requisitos estabelecidos por Moraes

Por decisão do ministro Alexandre de Moraes (STF), a rede social X está autorizada a voltar a funcionar no Brasil a partir desta terça-feira, após 39 dias de bloqueio. O retorno da plataforma foi autorizado depois do cumprimento de requisitos estabelecidos por Moraes, que incluíam o pagamento de R$ 28,6 milhões em multas e a indicação de um representante legal da rede social no país. Mais de 20 mil provedoras de internet no Brasil aguardam a notificação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para realizar o desbloqueio.

Enquanto alguns usuários relatam que já conseguem entrar na plataforma, outros ainda seguem na expectativa da retomada do acesso, mas relatam dificuldade de lembrar as informações de acesso. Saiba a seguir como recuperar suas informações de login.

Como recuperar sua senha do X?

1. Abra a página de login do X no aplicativo ou no site da rede social e toque em "Esqueci a senha" na parte inferior.

2. Digite o identificador de sua conta na aba "Find your account" (Encontre sua conta, em português). O login comumente pode ser feito por seu endereço de e-mail, nome de usuário ou número de telefone.

3. Selecione um endereço de e-mail para receber o link de redefinição de senha.

4. O X enviará um código de redefinição por e-mail e o link para uma nova página de redefinição de senha.

5. Digite o código no campo da próxima página antes que ele expire e clique em "Submit" (Enviar).

6. Por fim, siga a solicitação para criar uma nova senha e use-a para fazer login na sua conta X.

Entenda a decisão de Moraes para o bloqueio do X

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) determinou que a Anatel "adote as providências necessárias" para efetivar a liberação em até 24 horas. Na decisão tomada nesta terça-feira, o ministro afirma que "todos os requisitos necessários para o retorno imediato das atividades" foram cumpridos. Além da indicação de um representante legal no país, o que foi feito pela rede, Moraes havia determinado que a volta da rede social dependeria do pagamento de multas que somam R$ 28,6 milhões.

O depósito foi feito pela plataforma de Elon Musk na semana passada, mas na conta bancária incorreta. A regularização do pagamento aconteceu nesta segunda-feira. Ao STF, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, se posicionou então a favor da liberação da rede nesta terça.

O embate mais recente entre o bilionário e a Justiça brasileira começou em 18 de agosto, quando o X declarou que não cumpriria decisões do STF e retiraria a representação no Brasil. Moraes determinou a suspensão da plataforma, acessada por 22 milhões de brasileiros, dias depois.

