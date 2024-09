A- A+

REDES SOCIAIS Threads x BlueSky: para onde foram os famosos com o fim do Twitter? Nomes como Anitta, Virginia Fonseca, Felipe Neto e Juliette adotam alternativas ao X, após suspensão da rede social no Brasil; entenda

Após o fim do X (o antigo Twitter) no país, grande parte dos 21,5 milhões de usuários brasileiros do extinto microblog se vê às voltas, desde a última semana, com a seguinte pergunta: afinal, para onde ir — Threads ou BlueSky?



Entre famosos e influenciadores digitais, a primeira opção tem sido a mais escolhida até agora, já que o Threads é vinculado ao Instagram, uma rede social já conhecida em solo nacional, o que é visto como um facilitador na hora de criar uma conta no universo digital.

O único grande influenciador presente no BlueSky, até o momento, é Felipe Neto, que tem defendido elogiado (e defendido) o novo espaço digital. "A maioria dos famosos foi pro Threads pela quantidade de seguidores que já tinha lá. Eu amei aqui até agora", escreveu o youtuber por meio do... BlueSky.

Vários famosos brasileiros já chegaram a 1 milhão de seguidores no Threads. Estão lá, por exemplo, figuras como a ex-BBB Juliette, a cantora Anitta, a influenciadora digital Virginia Fonseca, o jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho, o DJ Alok...

Mas, afinal, qual a diferença entre o BlueSky e o Threads? A primeira empresa é uma rede criada pelo fundador do antigo Twitter (agora X), Jack Dorsey, enquanto a segunda foi lançada pelo grupo Meta, do Instagram, Facebook e WhatsApp, para rivalizar com a plataforma de Elon Musk.

Ambas funcionam de forma semelhante, mas um critério que pode ser adotado é qual delas tem mais usuários mensais ativos, ou seja, perfis que de fato utilizam a rede.

No último sábado (31), a Bluesky — que tem navegabilidade praticamente idêntica ao antigo Twitter — disse ter registrado um milhão de novos usuários nos últimos três dias e brincou que agora "é um aplicativo brasileiro". Ainda assim, há quase 170 milhões de usuários a menos na Bluesky do que no Threads.

Segundo informações da própria rede fundada por Dorsey, em maio de 2024 a Bluesky tinha pouco mais de 6 milhões de usuários mensais ativos. Já o Threads, em julho, alcançou 175 milhões de usuários mensais ativos, como anunciou a plataforma. Isso embora ela tenha sido lançada em 2023, enquanto a Bluesky tornou-se independente em 2021.

Com isso, ainda que a Bluesky tenha ganhado um milhão de novos usuários, ou seja, tenha chegado a 7 milhões, o Threads ainda tem cerca de 168 milhões a mais. E isso reflete no número de seguidores de personalidades digitais e grandes perfis que estão em ambas as redes.

Para citar o mesmo exemplo já mencionado neste texto, até o último sábado (31), por exemplo, Felipe Neto tinha 1,5 milhão de seguidores no Threads, enquanto na Bluesky acumulava menos de 100 mil. Já o perfil da TV Globo alcançava 1,9 milhão de pessoas no Threads, e pouco mais de 21 mil na Bluesky.

