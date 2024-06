Setor industrial de PE vai receber R$ 331,5 milhões em investimentos que vão gerar 1,3 mil empregos

A- A+

Leia também

• Abimaq: nova lei para indústria deve gerar R$ 20 bi em investimentos

• "Integração da IA na indústria será mais lenta do que se imagina", diz CEO da Radiz

• Indústria busca modernização, com inovação e sustentabilidade

Pernambuco está recebendo a implantação de operação e ampliação de 50 empreendimentos industriais que somam investimentos de R$ 331,5 milhões. A expectativa é de geração de 1.355 empregos, sendo 604 na Região Metropolitana do Recife (RMR) e 751 no interior do estado. O anúncio foi feito na 126ª Reunião do Conselho Estadual de Políticas Industrial, Comercial e de Serviços (Condic), realizada na manhã desta terça-feira (4), na Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe).

A reunião é a segunda das cinco agendadas para este ano, e os investimentos e empregos gerados totalizam mais que o dobro dos anunciados na primeira, em março, quando foram apresentados R$ 166,5 milhões e 661 empregos por meio de 32 projetos. Os dados divulgados nesta segunda-feira são referentes aos projetos de indústrias aprovados para concessão de incentivos fiscais pelo Programa de Desenvolvimento de Pernambuco (Prodepe) e pelo Programa de Estímulo à Indústria de Pernambuco (Proind).

Segundo o diretor-presidente da Adepe, André Teixeira Filho, na comparação com o ano passado, houve um crescimento de mais de cinco vezes, e os investimentos vão mais além. “Também há investimentos em novas estradas, melhorias em portos e aeroportos, ou seja, a gente vem investindo na infraestrutura para fazer com que essas empresas tenham logística”, explicou André.

André Teixeira, Carlos Santana e Ricardo Essinger na reunião Foto: Alexandre Aroeira/Folha de Pernambuco

O diretor-presidente da Adepe disse, ainda, que o Estado também está apostando na qualificação profissional para atrair empresas. “São mais de 15 mil qualificações profissionais empreendedoras onde essas empresas estão indo, para onde os negócios estão crescendo para que a gente possa fornecer uma mão de obra mais qualificada. Assim, a gente faz com que Pernambuco seja mais competitivo”, acrescentou.

Na reunião, foram aprovados 79 projetos, sendo 50 indústrias, 13 importadoras e 16 centrais de distribuição. Os investimentos em indústrias pelo Prodepe foram destinados a 15 projetos que somam R$ 222,5 milhões e 611 empregos. Pelo Proind, 35 projetos que totalizam R$ 109,0 milhões com expectativa de 744 empregos. Desse total, R$ 91,3 milhões e 447 empregos serão no interior do estado.

O secretário Executivo de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, Carlos Santana, que representou o secretário Guilherme Cavalcanti na reunião, afirmou que, no que tange à atração de investimentos, o Governo tenta sempre aumentar a meta que já está estabelecida, mas é o empresário que define o momento adequado para fazer investimentos. “Compete a nós, gestão, deixar o ambiente seguro, propício e acolhedor para que o investimento possa ocorrer de forma concreta, efetiva e o mais rápido possível, porque a necessidade de quem precisa de emprego e renda é diária, real e crescente”, explicou o secretário executivo.

O presidente da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe), Ricardo Essinger, destacou a chegada de novas indústrias ao Estado, inclusive fora da Região Metropolitana. “Nós ficamos muito felizes em ver que o nosso trabalho no interior está surtindo efeito. Quando iniciamos a gestão, tínhamos só uma regional em Caruaru. Aí abrimos outras em Petrolina e Araripina. Com isso, a gente está vendo que nossa interiorização está surtindo efeito, com 50% dos investimentos no interior”, disse Essinger.

Entre os projetos industriais aprovados na 126ª reunião do Condic está a fábrica da Oggi Sorvetes que aplicará R$ 146,7 milhões para implantar sua unidade em Abreu e Lima. O novo negócio deverá gerar 219 empregos diretos. “A gente está muito feliz em estar chegando a Pernambuco. Há uma semana iniciamos a operação da fábrica. Em 15 ou 20 dias, vamos estar abrir a primeira loja em Goiana. A projeção para o Nordeste é bem otimista. Já temos mil lojas em operação no Brasil”, afirmou o gerente de Operações Industriais da Oggi Brasil, Paulo Reis.

Ao todo, 13 projetos de empresas de importação receberam parecer favorável e estão localizados na RMR e na Mata Sul. As importações anuais previstas chegam a R$ 142,6 milhões e geram um recolhimento de ICMS de R$ 14,5 milhões para o Estado. Entre as empresas com projetos de importação aprovados estão Pernambuco Química S/A, Tron Controles Elétricos, Indústria Química Anastácio S.A. e Norpolim Noreste Polímeros.

Dezesseis Centrais de Distribuição incentivadas neste Condic irão gerar R$ 79,2 milhões entre compras e transferências anuais previstas com recolhimento anual de ICMS de R$ 9,8 milhões. Municípios como Itaiba, Caruaru, Afogados da Ingazeira, Petrolina, Vitória de Santo Antão, Cabo de Santo Agostinho, Jaboatão dos Guararapes e Recife foram contemplados pelos projetos.

Veja também

avanço econômico PIB sobe a maior patamar da série histórica, mas FBCF está 15,1% abaixo do pico