CENTRO DO RECIFE Ana Paula Vilaça faz balanço dos três anos de atividades do Recentro A iniciativa privada já investiu mais de R$ 400 milhões no Centro da capital pernambucana, e a Prefeitura do Recife, só em obras de infraestrutura, já desembolsou cerca de R$ 200 milhões

A chefe do Gabinete do Gabinete do Centro do Recife (Recentro), Ana Paula Vilaça, realizou, na manhã desta terça-feira (17), um balanço das atividades do órgão, que completa três anos de atividades neste mês de dezembro. No evento, realizado no Gabinete Português de Leitura, ela também falou sobre as ações que estão engatilhadas para o próximo ano dentro da gestão territorial integrada.

Nesses três anos, a iniciativa privada já investiu mais de R$ 400 milhões no Centro do Recife. Já a Prefeitura do Recife, só em obras de infraestrutura, já desembolsou cerca de R$ 200 milhões. No apanhado desses três anos, Ana Paula mostrou, nos sete eixos concebidos pelo Recentro (cuidado e manutenção, desenvolvimento econômico, promoção de habitação, valorização do patrimônio histórico, governança territorial, inclusão socioprodutiva e cultura & bem estar) o que foi e está sendo feito.

“Este é o momento de a gente celebrar e mostrar esse apanhado de coisas que foram feitas, desde a atração de alguns investimentos, como o Novotel Marina, o Expo Center, o Moinho, a construção de habitação pelo próprio poder público, como o Residencial da Praça Sérgio Loreto, a PPP de locação social, que está em andamento, eventos e ativações, com São João, Natal e Carnaval no Centro, além de eventos como o Rec’n’Play”, disse ela.

Ana Paula também destacou a CasaCor, há três anos instalada no Recife Antigo – nos dois primeiros, no Edifício Chantecler; este ano, no Palácio Itália –, a Rota Histórico-Cultural, com placas de sinalização; as placas afetivas, que estão sendo afixadas em lugares emblemáticos do Centro; e a governança, que, segundo ela, é o grande legado do programa Recentro, com momentos de escuta que incluem do empresário ao comerciante informal, a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) do Recife e o Porto Digital, por exemplo.

Novos investimentos

Ana Paula ressaltou a atração de novos investimentos para o Centro do Recife. “A gente sabe que o Centro foi esvaziado assim como aconteceu em vários lugares do mundo, e a gente criou um ambiente favorável ao retorno desses investidores, com ações que vão desde a criação da Lei do Recentro, que concede benefícios de IPTU, ISS e ITBI. Em apenas dois anos, essa lei foi revisada para desburocratizar ainda mais, facilitando a vida do investidor e do proprietário do imóvel”, lembrou.

A chefe do Recentro também destacou a agilização no atendimento aos investidores. “Antes, existiam muitos problemas de aprovação de projetos, tanto na Prefeitura como no Iphan, e hoje a gente tem um processo muito mais célere porque há um acompanhamento da aprovação desses projetos. Então, a gente vê esse investidor voltando. Sabemos que o poder público tem que fazer sua parte na questão de infraestrutura, de segurança, mas o investimento privado é que vai alavancar”, acrescentou.

Moradia

Para ela, um dos maiores desafios é atrair moradia para o Centro. “Por isso, a prefeitura vem fazendo a produção direta de habitação de interesse social, mas a gente tem tratativas com o Sinduscom, com a Ademi-PE para que o mercado privado também se interesse, veja no retrofit uma solução viável. Temos mostrado que, por conta dos incentivos fiscais, da infraestrutura instalada, da localização privilegiada, a gente está em um Centro que tem transporte público, polo educacional, polo de saúde, oferta de empregos e serviços”, pontuou.

Para se ter ideia da velocidade com que tem crescido quantidade de imóveis contemplados com os incentivos fiscais oferecidos por meio do Recentro, no primeiro ano, em 2021, apenas um imóvel foi contabilizado. No ano seguinte, esse número aumentou para cinco; em 2023, seis; e este ano, já são 31.

A ação Atende Recentro 2024, realizada em outubro, atendeu mais de 130 proprietários de imóveis e investidores dando orientações sobre isenção de impostos e licenciamento de edificações localizadas na região e, assim, desburocratizando os trâmites e impulsionando a ocupação da área para novas moradias, além de instalação e expansão de negócios.

Descerramento da placa afetiva no Gabinete Português de Leitura Foto: Izabele Brito/Recentro/Divulgação

Trabalhar e morar

A quantidade de pessoas que trabalham no Centro é grande hoje. Só o Porto Digital tem mais de 17 mil colaboradores. Esse é um dos dados que comprovam a viabilidade de se investir em residências no território. "A gente precisa ofertar produtos imobiliários para essas pessoas para que elas possam morar e ir caminhando ou de bicicleta ao trabalho. A gente tem uma série de impactos positivos quando traz moradia aqui para o Centro”, explicou.

Nesse sentido, Ana Paula falou sobre um projeto em andamento, o Distrito Guararapes, na avenida homônima, em parceria com o BNDES. “A gente está investindo muito em ter uma área piloto aqui que vai reverberar para todo o território”, disse.

Tmbém estão em andamento a revitalização dos edifícios Trianon e do Cine Art Palácio, para a criação do Instituto Federal de Pernambuco (IFPE), em parceria com o Governo Federal. "Serão cerca de 1,4 mil alunos circulando pelo Centro", disse Ana Paula. Na lista de ações também está a recuperação de espaços públicos, como a Praça da Infância e o Parque Treze de Maio.

Segurança

A segurança foi principal ponto em todas as pesquisas de diagnóstico que o Recentro realizou, segundo Ana Paula. “A gente, então, criou um comitê integrado de segurança, com prefeitura, guarda municipal, Recentro, Polícia Civil, Polícia Militar para tratar, de forma conjunta, todas as questões relativas à segurança”, revelou.

Dentro dessa ação foram instaladas mais câmeras de videomonitoramento e criada a operação Centro Seguro “para estimular as pessoas a fazerem boletins de ocorrência porque a polícia só age se houver essa notificação”. Há, ainda, o trabalho com uma guarda específica para o Centro e foram recebidos novos veículos para se ter uma guarda focada na área.

No final do evento, foi apresentada uma nova versão da plataforma digital do Recentro, que passa a incluir um painel interativo, facilitando o acesso a informações detalhadas sobre o projeto e as ações realizadas no território. Também foi reempossada a coordenação da Instância de Governança Cidadã do Recentro (IGCR), que conta com representantes da sociedade civil, do poder público, da academia, do setor produtivo e da articulação política.

Também foi descerrada uma placa Afetiva Espaços Notáveis dentro do Gabinete Português de Leitura, homenageando o local, que é o segundo mais antigo Gabinete Português de Leitura do Brasil. A placa representa o reconhecimento da importância histórica e cultural do local.

