A- A+

Investimento Ypê pretende investir mais R$ 220 milhões na fábrica de Pernambuco Indústria pretende expandir produção no Estado

A indústria de produtos higiênicos e de limpeza Ypê, com fábrica instalada em Itapissuma, pretende expandir a produção em Pernambuco. A empresa pretende investir mais R$ 220 milhões nessa expansão até dezembro de 2026. O crescimento do negócio vai gerar mais 410 empregos diretos e 150 indiretas.

Somando os investimentos iniciais, registrados em R$ 450 milhões de reais até o fim do ano passado, para implantação da fábrica, que ocupa um terreno de mais de 400 mil m² em Itapissuma, em que caberia 48 campos de futebol, a indústria vai chegar a R$ 670 milhões de investimento total em solo pernambucano.

Desde o início das operações da unidade fabril, a Ypê tem se destacado como um importante motor para o desenvolvimento econômico de Pernambuco, gerando empregos numa região pouco privilegiada pela presença de indústrias desse porte.

Ampliação

Jorge Beira, vice-presidente Comercial da Ypê, participou de uma reunião no Governo do Estado, em que anunciou a intenção da empresa de realizar novos investimentos, incluindo planos para expandir o Centro de Distribuição da empresa em mais de 30%.

A capacidade de armazenamento aumentará de 15.390 para 20.514 paletes, o que promete maior eficiência e melhoria no serviço aos clientes. Além disso, a Ypê expandirá suas linhas de produção de seis para 11, lançará novos produtos e criará 110 novos postos de trabalho diretos.

Empregos

Com os novos investimentos, a meta da empresa é ultrapassar 410 colaboradores até o final do ano, além de gerar mais de 150 empregos indiretos através de fornecedores regionais.

Jorge Beira enfatizou a importância de desenvolver o ecossistema de fornecedores locais.

“Estamos constantemente buscando novos parceiros para melhorar a eficiência e promover a sustentabilidade. O investimento em fornecedores regionais é um pilar fundamental de nossa estratégia, pois acreditamos que um ecossistema local fortalecido beneficia a todos”, afirmou Beira.

Veja também

bolsa de valores Bolsas da Europa fecham em queda com tensões geopolíticas e balanços, apesar de corte do BoE