FOLHA ENERGIA Agemar: compromisso com a sustentabilidade Atuando em infraestrutura e logística há mais de 40 anos, Agemar Transportes e Empreendimento é referência no Nordeste, especialmente nos projetos realizados no arquipélago de Fernando de Noronha

A Agemar Transportes e Empreendimento é uma holding de referência no Nordeste em infraestrutura e logística, que atua em segmentos diversificados como transporte marítimo, armazenagem e distribuição, construção e locação de contêineres habitáveis, construção e administração de terminais aeroportuários, construção e gestão de pátios de triagem de caminhões, infraestrutura turística e terminal de granéis.

Ao longo dos seus mais de 40 anos de existência, a empresa tem como um de seus focos principais a preocupação em desenvolver uma atuação pautada na responsabilidade ambiental com a constante implementação de práticas sustentáveis e éticas em todas as suas operações.

“A gente sabe a importância do que representa o meio ambiente, até pela alteração dos fatores climáticos que um dia podem afetar também os nossos portos com o aumento da maré. E a gente sabe que é muito bem-vinda a chegada de torres eólicas para serem instaladas na Região Nordeste, mas também a proliferação muito grande, de forma positiva, da instalação de placas solares”, aponta o diretor do Grupo Agemar, Manoel Ferreira.

Noronha

Um exemplo de destaque dessa filosofia de trabalho focada na preservação do meio ambiente são as operações e investimentos que o grupo realiza no arquipélago de Fernando de Noronha, desenvolvidos há quase 30 anos e que continuam norteando os projetos que a empresa têm implantado na ilha.

O mais novo empreendimento com essas características, é o novo terminal aeroportuário da ilha dotado de infraestrutura e modelo operacional plenamente sustentáveis.

O prédio começa a ser construído em novembro pela Dix Aeroportos, empresa do grupo Agemar, que investirá R$ 57 milhões na obra.

Utilizando sistema de reuso de água e estrutura de abastecimento por meio e energia solar, o projeto arquitetônico, elaborado pela Moreira Lima Consultoria, possui conceitos inspirados na ecologia e na sustentabilidade ambiental.

“O prédio se integrará de forma harmoniosa à paisagem da ilha, enquanto prioriza a sustentabilidade e o conforto dos viajantes”, afirma Manoel Ferreira.

Segundo ele, serão utilizados materiais leves e de fácil instalação com o objetivo e minimizar a geração de resíduos durante todas as fases de construção e operação.

Com uma área três vezes maior, o novo terminal vai oferecer aos usuários comodidades como amplas áreas de embarque e desembarque, maior número de boxes de check-in, saguão para movimentação de receptivo, bar e restaurante, além de uma ampla sala vip e maior número de pontos comerciais.

História

A história da Agemar na ilha teve início em 1995 quando a empresa começou a prestar serviços de transporte de combustível para atender a demanda da população da ilha.

Ao longo de 29 anos, a relação e o compromisso da empresa com o arquipélago e seus moradores não parou de crescer desde então.

Isso porque a Agemar vem realizando constantes investimentos visando a proteção do ecossistema da ilha. Consciente das responsabilidades inerentes às atividades de quem atua em um dos santuários ecológicos mais importantes do mundo, o grupo empresarial não mediu esforços para garantir a máxima segurança em suas operações logísticas em Noronha.

Em 2021, a Agemar deu início às operações do novo navio petroleiro da empresa, que absorveu investimentos de R$ 15 milhões.

A embarcação foi construída com uma configuração específica visando a proteção do meio ambiente: fundo e costado duplos, instrumentos de navegação com tecnologia de última geração e certificações expedidas por entidades classificadoras internacionais em todas as etapas do projeto, inclusive a ISO 14.001.

Turismo

Essa iniciativa ainda contribuiu decisivamente para o fortalecimento do turismo, principal atividade econômica da localidade.

Isso porque, o abastecimento feito por uma embarcação certificada viabilizou a implantação de um posto de combustíveis de aviação criando, assim, as condições necessárias para a oferta de voos diretos vindos do Sudeste que voltaram a ser oferecidos assim que a reforma da pista de pouso for concluída pelo Governo do Estado.

De acordo com Manoel Ferreira, o turismo é de extrema importância para os moradores de Fernando de Noronha, pois é a principal fonte de renda e emprego na ilha. Além disso, a receita gerada pelo turismo também é utilizada para a manutenção e preservação dos locais turísticos e ecossistemas naturais, além de financiar serviços públicos como educação, saúde e infraestrutura.

“Para investir nesse projeto, nós consideramos não apenas as necessidades imediatas, mas também focamos nas estimativas de ampliação da demanda a fim de garantir que o Terminal de Passageiros de Fernando de Noronha possa continuar a atender eficazmente e de forma sustentável às crescentes expectativas dos viajantes e contribuir para uma experiência positiva em sua visita à ilha”, disse Manoel.

Entretenimento

Outra iniciativa para dinamizar o turismo sustentável em Noronha foi a implantação do polo de entretenimento com área gastronômica no Forte de Nossa Senhora dos Remédios.

O projeto é uma parceria da Dix Aeroportos com o Grupo Pentágono e o Instituto de Desenvolvimento e Gestão (IDG), que é responsável pela gestão do “Museu do Amanhã” e dos projetos do Fundo da Mata Atlântica (FMA), no Rio de Janeiro, e do Paço do Frevo, no Recife.

O empreendimento tem como objetivo incrementar o turismo da ilha por meio da disponibilização de um espaço democrático com atrações culturais e gastronômicas.

O Forte dos Remédios foi construído no século 18 e é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico Nacional (Iphan), que executou uma obra de requalificação. A reforma foi concluída em 2019, quando foram investidos R$ 11 milhões.

Reaberto em dezembro de 2022, o forte terá um museu imersivo com a história do surgimento de Fernando de Noronha, incluindo desde a erupção vulcânica do arquipélago, a passagem do descobridor Américo Vespúcio, a base americana na Segunda Guerra Mundial, até os dias atuais.

Além desse espaço, a fortaleza contará também com um museu a céu aberto com placas informativas e educadores que conduzirão os visitantes em passeios guiados com duração de cerca de 30 minutos.

O Forte dos Remédios também terá áreas de exposição, mirantes, arquibancada, espaço de entretenimento infantil, palco para apresentações de artistas, auditório e restaurante com capacidade para 500 pessoas sentadas.

Ainda está previsto na fortaleza um espaço para eventos privados com capacidade para 1.200 pessoas, com mesas compartilhadas e gazebos.

