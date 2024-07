A- A+

Marcas Que Eu Gosto 2024 Brilux: conexão com as pessoas A Brilux é a marca pernambucana líder no Norte e Nordeste em produtos de limpeza

A forte relação com os consumidores, o foco na qualidade e a busca pela inovação, com objetivo de simplificar a rotina das pessoas, são importantes valores seguidos pela Brilux, marca pernambucana líder no Norte e Nordeste em produtos de limpeza.

E como prova da identificação do consumidor com a marca, a Brilux conquistou o primeiro lugar e foi a mais lembrada pelos recifenses no segmento Álcool no Marcas Que Eu Gosto. Além disso, ficou em segundo lugar na categoria Água Sanitária.

Família Unida

Para ficar ainda mais próxima ao cliente, a empresa busca promover iniciativas de conexão

afetiva e manter o compromisso com a responsabilidade social.

Recentemente, a marca lançou a campanha “Família Unida Simplifica”. A iniciativa reforça a mensagem da Brilux de que a limpeza da casa é uma responsabilidade de todos. A ação conecta os consumidores ao promover valores como união, colaboração e praticidade.

“A marca apresenta produtos que, em sua utilização, oferecem eficiência e versatilidade, facilitando a divisão de tarefas entre os membros da família”, assinala a gerente de marketing e trade do Grupo Raymundo da Fonte, Renata Carvalho.

No ambiente de trabalho, o Grupo Raymundo da Fonte, do qual a Brilux faz parte, busca promover a diversidade e o acolhimento, para que todos tenham oportunidades de crescimento e desenvolvimento profissional.

Presença feminina na Brilux

De acordo com Renata Carvalho, um dos exemplos é a crescente presença feminina na empresa, que ocupa cargos estratégicos em todas as áreas, desde a operação até a liderança.

“No setor administrativo, as mulheres são maioria, representando mais de 50% do quadro de colaboradores. Essa valorização da diversidade se reflete também na abertura de vagas para jovens aprendizes, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), e na criação da Academia RF, que oferece cursos técnicos presenciais e on-line para colaboradores, seus familiares e comunidade em geral”, disse.

Integração de gerações

Com relação à integração com a Geração Z e 60+, a empresa adota uma postura estratégica que busca compreender as características e demandas específicas de cada grupo.

Para a Geração Z, por exemplo, a Brilux busca desenvolver conteúdos que explorem as tendências digitais, utilizem linguagem jovem e autêntica, e promovam a interação com o público a partir de canais on-line e off-line.

“Já para o público 60+, a Brilux entende a importância de oferecer produtos e serviços que reforcem a proposta da marca de simplificar o dia a dia e proporcionar qualidade de vida para o consumidor”, ressalta a gerente.

Mais

A Brilux rotula mais de 100 itens, entre água sanitária, lava-louças, desinfetante, limpador multiuso e lava-roupas. A marca faz parte do Grupo Raymundo da Fonte, que nasceu em Pernambuco pelas mãos de Raymundo Luiz Cavalcanti da Fonte, falecido em 2020 aos 99 anos.

O grupo conta hoje com um portfólio de mais de 350 produtos nos segmentos de limpeza doméstica, higiene pessoal, inseticidas e condimentos.

São produzidos, por ano, aproximadamente 300 milhões de litros de água sanitária, 270 milhões de litros de sabonetes e 60 milhões de litros de vinagre.



