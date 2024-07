A- A+

Marcas Que Eu Gosto 2024 Dragão: preço justo e tradição Com o slogan "Sujou, usa Dragão" conquistou novamente o primeiro lugar no segmento Água Sanitária no Marcas Que Eu Gosto

Qualidade, preço justo e tradição. A Dragão, marca do grupo Interlândia, entra na casa da população com um vasto catálogo de produtos de limpeza.

Com um portfólio completo, a marca oferece água sanitária, desinfetantes, lava roupas, amaciante, limpador multiuso, multi alvejante, esponja e saco para lixo.

No coração e na mente dos recifenses, a marca que tem como slogan “Sujou, usa Dragão” conquistou novamente o primeiro lugar no segmento Água Sanitária no Marcas Que Eu Gosto. Ela é o carro-chefe da empresa e tem o intuito de ser acessível a todas as classes sociais.

Com atuação no Nordeste e parte da Região Norte, a empresa possui três parques industriais localizados em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife; Marechal Deodoro, em Alagoas; e Cascavel, no Ceará.

Quarta plataforma

De acordo com o gerente comercial e de marketing da Dragão, Lucas Sève, será inaugurada, ainda este ano, a quarta planta industrial da empresa.

Desta vez, no estado da Bahia. Ele também reiterou o compromisso da Dragão com a inclusão social em suas rotinas de trabalho.

“Na empresa contratamos pessoas a partir da sua competência e comprometimento e não toleramos nenhum tipo de preconceito ou discriminação. Participamos do programa de Jovem Aprendiz e nos consideramos uma empresa inclusiva e acolhedora a todos os funcionários”, afirma o gerente.

Diversas gerações

Ainda segundo o gerente, a Dragão está preparada para oferecer os melhores produtos para as mais diversas gerações.

“Acreditamos que as novas gerações irão chegar com bastante ênfase em tecnologia e que a experiência dos 60+ deve sempre ser valorizada. Consideramos que a tecnologia mais a experiência é uma fórmula de sucesso”, reitera.

A empresa também preza pela responsabilidade ambiental. Entre as ações desenvolvidas, a Dragão foi a primeira empresa do mundo a envasar a água sanitária na embalagem de PET reciclável.

“Essa tecnologia diminui a quantidade de material residual no meio ambiente, gerando, assim, sustentabilidade”, diz Lucas Sève.

“Na empresa empregamos pessoas a partir da sua competência e comprometimento e não toleramos nenhum tipo de preconceito ou discriminação. Participamos do programa de Jovem Aprendiz e nos consideramos uma empresa inclusiva e acolhedora a

todos os funcionários", relatou Lucas Sève, gerente comercial e de marketing da Dragão | Foto: Alexandre Aroeira / Folha de Pernambuco.

Mais

Com 76 anos de história, a Interlândia, fabricante dos produtos de limpeza Dragão, foi fundada em 1948, com o objetivo de promover a limpeza geral das ruas do centro da cidade do Recife.

Hoje, a empresa possui três parques industriais localizados em Pernambuco, Alagoas e Ceará e está consolidada no mercado como a água sanitária mais vendida da Região Nordeste e a quinta mais vendida no País (mesmo sem atuação no Sudeste).

O grupo tem como missão levar adiante os mais de 70 anos de tradição no segmento de limpeza, desenvolvendo, fabricando e comercializando produtos de qualidade como forma de retribuir a confiança depositada pelos clientes.



Veja também

Marcas Que Eu Gosto 2024 UNINASSAU: além da sala de aula