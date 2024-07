Ferreira Costa: 140 anos de história

A- A+

É um hábito bem pernambucano “dar uma passadinha” na Ferreira Costa para comprar o material de construção necessário para a reforma da casa ou aquele item de decoração que faz toda a diferença no visual de um ambiente.

Afinal, são 140 anos de uma história iniciada no Estado, mas que se expande a cada dia, desbravando novas terras.

Foi balanceando tradição e inovação, identidade local e visão universal que a Ferreira Costa logrou êxito em mais uma edição da pesquisa Marcas Que Eu Gosto.

A empresa conquistou o primeiro lugar na categoria Home Centers e ainda ficou em destaque em Lojas de Materiais de Construção.

Nove unidades no Nordeste

Ao todo, a rede de lojas especialista em home center possui nove unidades distribuídas pelo Nordeste.

Quatro delas estão em Pernambuco, sendo duas no Recife (nos bairros da Imbiribeira e Tamarineira), uma em Garanhuns e outra em Caruaru, no Agreste do Estado. Também há lojas em Salvador, João Pessoa, Natal e Aracaju.

“O plano é expandir a marca e levar a Ferreira Costa para outros estados. Entregamos, em março deste ano, a nossa segunda loja em Salvador. Temos projetos, com terrenos já comprados, de unidades em Fortaleza, Brasília e em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador”, afirma a gerente de marketing e e-commerce da Ferreira Costa, Flávia Chiba.

loja em Salvador. Temos projetos, com terrenos já comprados, de unidades em Fortaleza, Brasília e em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador", pontuou Flávia Chiba, gerente de marketing e e-commerce da Ferreira Costa | Foto: Paullo Almeida/Folha de Pernambuco

Ferreira Costa e o compromisso com o cliente

Mesmo tendo novos horizontes em vista, a Ferreira Costa não deixa de lado seu DNA pernambucano e suas características essenciais.

“Somos uma empresa de valores muito fortes. O compromisso com o cliente, o cuidado, a ética e a forma honesta de conduzir os negócios: dessas coisas não abrimos mão”, pontua a gerente.

Os preceitos que conduzem a Ferreira Costa em seu contato com os clientes também estão presentes na relação com os funcionários.

Os quase 6 mil colaboradores empregados de forma direta absorvem os ideais propagados pela empresa e encontram, em cada uma das unidades da rede, ambientes de trabalho acolhedores e inclusivos.

“Nosso maior propósito é transformar o mundo de cada um no melhor lugar para se viver. Isso fica muito evidente olhando para as nossas pessoas, que são quem, na verdade, fazem tudo isso acontecer. É um trabalho de muito brilho nos olhos, porque somos um time apaixonado pelo que fazemos”, declara Flávia Chiba.

Ela destaca o programa de contratação de pessoas com deficiência (PcD), com aberturas recorrentes de vagas, como uma das ferramentas de inclusão.

Investindo em tecnologia

Sem abrir mão do valor humano em suas operações, a Ferreira Costa vem investindo cada vez mais em tecnologia.

Por meio do FCx Labs, laboratório de tecnologia e inovação do grupo, são pensadas soluções tecnológicas a fim de melhorar a experiência do cliente, tanto nas compras digitais quanto nas presenciais.

Um exemplo é o aplicativo de compras da empresa, que foi todo desenvolvido internamente.

“Já estamos trabalhando com uma equipe focada em Inteligência Artificial, em parceria com professores da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Dentro de um produto digital estão embutidas várias iniciativas que foram trabalhadas usando IA e que, às vezes,nós nem imaginamos”, pontua.

“São melhorias e novas funcionalidades que nós lançamos dentro do app, por exemplo, ou algo dentro do atendimento ao cliente que nós conseguimos personalizar e fazer com que a experiência seja mais ágil. Tudo é feito pensando na melhoria dos processos e, no fim de tudo, é sempre para manter o cliente no foco”, diz.

Mais

A Ferreira Costa está entre as 14 empresas mais longevas de Pernambuco em atividade. Fundada em Garanhuns, em 1884, pelo imigrante português João Ferreira da Costa, é administrada pela mesma família, que já tem sua quinta geração trabalhando na organização.

Presente em cinco estados, as nove lojas que integram a rede da Ferreira Costa oferecem ao cliente tudo o que é necessário para construir, reformar, equipar ou repaginar uma casa.

Entre eletrodomésticos, móveis, pisos, utilidades domésticas, materiais de construção e acabamento, além de jardinagem, são mais de 80 mil itens disponíveis para as compras nos formatos presenciais e digitais.

