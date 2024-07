Grau Técnico: missão social

A- A+

Tudo começou com uma escola de ensino técnico na avenida Conde da Boa Vista, no Centro do Recife, que se transformou em uma rede com 150 unidades distribuídas pelo Brasil.

Essa é a história do Grau Técnico, empresa que aparece em primeiro lugar na categoria Curso Preparatório da pesquisa Marcas Que Eu Gosto 2024.

“Somos uma instituição criada para oferecer ensino de qualidade de forma acessível aos mais diferentes públicos. Em função disso, terminamos cumprindo uma espécie de missão social, já que a educação é um caminho capaz de transformar a vida das pessoas”, afirma o CEO do Grau Técnico, Ruy Maurício Porto Carreiro Filho.

Cursos profissionalizantes

A superação e a inovação fazem parte da trajetória da empresa. Ao longo de quase 15 anos de existência, foi criado o Grau Educacional, grupo que engloba diversos empreendimentos.

Hoje, além do ensino técnico, a empresa oferece cursos profissionalizantes - com o Grau Profissionalizante - e de nível superior - por meio da Faculdade Grau.

Essa família não para de crescer. Já está sendo desenvolvida a implantação do Colégio Grau, que deve inserir a marca no ensino médio integrado à educação técnica.

“Nesse processo de expansão, temos mantido toda a atenção na essência do nosso negócio, de modo a garantir o permanente aperfeiçoamento da qualidade de nossos cursos. Para tanto, investimos e inovamos na nossa estrutura, na evolução do material didático, em laboratórios e equipamentos”, enfatiza Carreiro Filho.

Modelo híbrido no Grau Técnico

Os investimentos da instituição não estão restritos à modalidade presencial de ensino. Uma das metas do grupo em 2024 é proporcionar a versão híbrida para alguns dos seus cursos técnicos.

Assim, o aluno tem a possibilidade de acompanhar uma parte das aulas nas unidades e outra parte de forma on-line.

Com isso, o grupo visa acompanhar as transformações sociais causadas, principalmente, pelos avanços tecnológicos, e que entraram definitivamente no cotidiano das pessoas após a pandemia do novo coronavírus em 2020.

“Essas mudanças são ainda mais evidentes nas gerações mais jovens, o público com que o Grau Técnico está ligado. Por isso, temos de estar próximos de todas essas mudanças e evoluir a partir delas, sempre com o olhar curioso para o novo, observando o que virá agora e depois. Veja o caso do Ensino a Distância (EAD). Quem imaginaria cinco anos atrás a realidade que vivemos hoje? Pessoas fazendo cursos dos mais diversos níveis e complexidade com boa parte das aulas assistidas por meio da internet?”, questiona.

“É preciso acompanhar as tendências, entendê-las e interpretá-las, adaptar-se a elas e evoluir em nome da sobrevivência do negócio”, complementa o CEO, que defende uma gestão empresarial com “os pés firmes no chão do presente e os olhos abertos e atentos ao futuro”.

Sinergia no trabalho

Por outro lado, o Grau Técnico também está atento aos seus processos internos. A empresa valoriza a sinergia no ambiente de trabalho administrativo e nas unidades de ensino, incluindo o envolvimento das pessoas que estão à frente das equipes.

Foi essa temática que, inclusive, norteou as discussões no Futurar 2024, convenção anual da empresa, realizada em novembro do ano passado, e que aponta as prioridades da instituição em curto, médio e longo prazo.

“Nosso posicionamento sempre foi o de absorver, para o nosso conjunto de colaboradores, profissionais que atendam da melhor forma e mérito os requisitos necessários para exercer suas respectivas funções, somados ao envolvimento e motivação de cada um deles”, ressalta Carreiro Filho, que atribui à entrega e dedicação de suas equipes boa parte do reconhecimento conquistado em mais uma edição do Marcas Que Eu Gosto.

Fundado em 2010, o Grau Técnico já está presente em quase todos os estados do Brasil, além do Distrito Federal.

Com mais de 150 mil alunos matriculados, a rede oferece mais de 25 cursos técnicos nas mais diversas áreas, como saúde, negócios, indústria e tecnologia.

Inserir os estudantes no mercado de trabalho é um dos focos da empresa, que possui uma taxa de empregabilidade de 75% para os formados.

Por isso, a rede dispõe de uma agência de emprego em cada uma de suas unidades, promovendo a aproximação entre os estudantes e empresas parceiras.



