Hope: entendendo individualidades

Com mais de 70 anos de história, o Hospital de Olhos de Pernambuco (Hope) está preparado para atender pacientes de qualquer faixa etária.

Através das especialidades de oftalmologia e otorrinolaringologia, a instituição lança mão de sua experiência e do que há de mais avançado em tecnologia para cuidar da saúde dos sentidos, dos primeiros dias de um bebê até a maturidade de um adulto, sempre aliando a precisão nos tratamentos e diagnósticos a um atendimento humanizado.

“Quando falamos de saúde ocular, por exemplo, falamos de algo presente em todas as fases da vida. Então, temos um cuidado especial em entender as perspectivas de cada geração, entendendo essas individualidades”, aponta Cyntia Santiago, diretora- executiva do Hope, que foi o grande vencedor da categoria Hospitais e Clínicas de Olhos da pesquisa Marcas Que Eu Gosto 2024.

Uso excessivo de telas

No caso da chamada Geração Z, a empresa está atenta aos malefícios causados pelo uso excessivo de telas, especialmente no que diz respeito à refração ocular.

“Vivemos uma epidemia de miopia, por conta desse ‘mundo de perto’ dos celulares e tablets, que causa estímulos no olho para ele crescer mais do que o normal”, explica o diretor-clínico do Hope, Dr. Vasco Bravo Filho.

O médico destaca a utilização de novas tecnologias, como o Myopia 700, no tratamento e controle do distúrbio visual. “É um equipamento moderno e que realiza as medidas do olho das crianças, gerando um esquema gráfico para ajudar o médico a avaliar a necessidade de tratamento com colírios ou lentes especiais”, detalha o oftalmologista.

Atenção aos idosos

Para os pacientes idosos, a atenção especial vai desde a marcação de consulta facilitada até o atendimento médico, sabendo da incidência de doenças oculares como a catarata nessa fase da vida.

“Em 2024, uma das nossas metas é a criação de um lounge 60+, um espaço inteiramente dedicado para o conforto desse público”, adianta Cyntia Santiago.

Além do amplo e equipado hospital na Ilha do Leite, na área central do Recife, o Hope possui unidades nos shoppings Patteo Olinda, Plaza Casa Forte, RioMar, Recife e Guararapes, que possuem todo o aparato para a realização de diagnósticos.

Está no planejamento deste ano a expansão da marca para o Agreste de Pernambuco, com a integração de quatro unidades em Caruaru até o final de junho.

“Caruaru é um projeto antigo. A cidade fervilha, e vemos um potencial muito grande também por conta das adjacências. Fizemos expansões grandes por lá, com reformas e aquisição de novos equipamentos, duplicando a capacidade cirúrgica. Tudo isso para diminuir cada vez mais a dependência do paciente em se deslocar até o Recife”, pontua Dr. Vasco.

Hope para alcançar mais pessoas

A ampliação do alcance do Hope condiz com o compromisso da empresa de chegar ao maior número de pessoas, oferecendo saúde e tratamentos de qualidade, com tecnologia de ponta.

“Nosso objetivo é ampliar e democratizar o acesso à saúde, para que mais pessoas possam ter nossos serviços à disposição”, retoma Cynthia Santiago.

Entre os investimentos recentes em tecnologia e inovação no Hope, está a implantação da trabeculoplastia seletiva a laser (SLT), procedimento para o tratamento primário do glaucoma, que ajuda a diminuir ou evitar a dependência de colírios.

A instituição também encabeça pesquisas com o uso da inteligência artificial na oftalmologia, como na detecção de retinopatia diabética a partir do exame de retinografia.

“Estamos trabalhando também para criar uma LLM (IA generativa) para auxiliar o médico na tomada de decisão”, revela Dr. Vasco.

Em 1953, os médicos Dr. Altino Rafael Torres Ventura e Dr. Inácio Cavalcanti de Albuquerque fundaram a Clínica de Olhos Altino Ventura, pioneira no tratamento da saúde da visão no Recife.

O empreendimento deu origem, em abril de 1986, ao Hospital de Olhos de Pernambuco (Hope), passando a oferecer uma estrutura hospitalar completa para o tratamento oftalmológico.

Localizado inicialmente no bairro da Boa Vista, na região central do Recife, o Hope inaugurou suas modernas instalações na Ilha do Leite em 1993.

A partir de 1999, a empresa de saúde aumentou sua capacidade de atendimento, abrindo unidades avançadas em shoppings da Região Metropolitana do Recife.

Em 2021, o hospital foi o primeiro das regiões Norte e Nordeste a receber o certificado de padrão internacional Qmentum International.



