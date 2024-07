ibyte: impactando o mercado

A- A+

A ibyte nasceu quando o mercado de informática e tecnologia ainda engatinhava no Brasil, acompanhou a aceleração dos últimos anos e chega ao presente como uma das maiores varejistas do ramo no País.

Não causa surpresa, portanto, que o nome da empresa cearense, com lojas distribuídas por diversos estados, esteja entre os mais citados na categoria Lojas de Informática da pesquisa Marcas Que Eu Gosto 2024.

“Recebemos essa notícia com muito orgulho e alegria, afinal, é uma prova de que o nosso trabalho vem sendo bem feito. Percebemos que estamos impactando nossos clientes todos os anos com lançamentos e atendimento diferenciado, e isso cria um vínculo muito forte de credibilidade e segurança”, comemora o diretor comercial da ibyte, Marcelo Igreja.

“A ibyte é amiga do cliente, sempre atenta às suas necessidades, desenvolvendo bons relacionamentos com parceiros, trazendo

as tendências e as principais novidades do mercado.”, diz Marcelo Igreja, diretor comercial da ibyte | Foto: Divulgação

Busca pela modernização na ibyte

Buscar a modernização é uma constante na rotina da empresa, sempre atenta ao mercado para poder oferecer a melhor experiência aos seus clientes.

Antenada aos avanços tecnológicos, a varejista já incorporou a Inteligência Artificial aos seus processos de trabalho.

“É uma realidade e está presente em vários campos. Na ibyte não é diferente, e trazemos a ferramenta sempre para ser um facilitador. Utilizamos no nosso site, no CRM (gerenciamento de relacionamento com o cliente), no atendimento ao cliente pelo chatbot, para quando ele assim o preferir, sempre com o intuito de melhorar nossa prestação de serviços”, explica.

Atendimento diferenciado

O sistema inteligente, no entanto, não substitui a boa relação com o público estabelecida pela marca, fruto também do atendimento diferenciado oferecido por sua força de trabalho humana.

“A ibyte é amiga do cliente, sempre atenta às suas necessidades, desenvolvendo bons relacionamentos com parceiros, trazendo as tendências e as principais novidades do mercado. As pessoas sabem que podem encontrar na ibyte a solução que elas precisam”, relata o diretor comercial.

As inovações empreendidas pela rede têm o objetivo principal de facilitar a vida das pessoas.

Por isso, as soluções entregues estão sempre de olho na “omnicanalidade”, a capacidade que uma empresa tem de oferecer uma experiência com padrão e uniformidade aos clientes, através da integração de todos os seus meios de comunicação.

Para Marcelo Igreja, essa filosofia ajuda a fidelizar a clientela e atrair novos compradores. “Acreditamos que o bom serviço gera um marketing boca a boca muito fiel, orgânico e sincero”, pontua.

Ainda no que diz respeito aos aspectos humanos que envolvem a sua atuação, a empresa visa a inclusão no seu quadro de funcionários. A recorrente contratação de colaboradores com Síndrome de Down está entre as ações nesse sentido.

“Eles atuam nos mais diferentes setores da empresa, desde frente de loja até backoffice. São profissionais incríveis, únicos e possuem todos os nossos valores”, conta.

Geração Z

Embora a Geração Z - nativa digital - seja mais associada à tecnologia do que outras, a ibyte faz questão de integrar as demais faixas etárias ao seu quadro.

“Também temos colaboradores 60+ que estão com a gente há anos, e não abrimos mão de contar com a experiência de vida e bagagem que cada um deles carrega. Respeitamos a senioridade tanto quanto respeitamos os mais novos. Acho que ambos contribuem para o nosso negócio. Cada um da sua maneira”, defende.

Embora o varejo siga impulsionando as vendas da ibyte, a empresa está, em 2024, concentrando as suas energias e investimentos nos seus canais B2B, ou seja, no atacado.

“Temos como foco acelerar as vendas de equipamentos em grande quantidade e abastecimento de estoque para micros, pequenos e médios revendedores”, adianta o diretor comercial.

Mais

Fundada em Fortaleza, no Ceará, em 2000, a ibyte é um ecossistema com uma ampla frente de negócios para soluções em tecnologia.

Começou como uma distribuidora de computadores e impressoras, mas logo abriu sua primeira unidade de varejo, em 2006 na área mais vibrante economicamente de Fortaleza.

Esse foi um marco na história da empresa e o primeiro passo para a conquista de uma fatia considerável no setor varejista da região.

A ibyte é responsável pela geração de cerca de mil empregos diretos e acumula por vários anos premiações relevantes no desenvolvimento de pessoas. Está na lista das Melhores

Empresas para Trabalhar no Brasil do GPTW e nas edições de Melhores Empresas para Você Trabalhar da revista Você S.A.

Atualmente, a empresa está em seis estados do Nordeste e um do Norte: Ceará, Pernambuco, Maranhão, Rio Grande do Norte, Piauí, Paraíba e Pará.

São 24 unidades de varejo, 24 assistências técnicas, um atacarejo, seis lojas de atacado e três especializadas em iPhone, além do e-commerce, canal no qual a empresa comercializa produtos para todo o Brasil.

