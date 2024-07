IOFV: excelência oftalmológica

A- A+

Com quase nove anos de história, o Instituto de Olhos Fernando Ventura (IOFV) — desenvolvido pelo sócio-presidente Fernando Ventura e pelos sócios-diretores Alexandre Ventura, Catarina Ventura e Carlos Gustavo Gonçalves — é referência no segmento oftalmológico.

A empresa oferece consultas, diagnósticos, tratamentos, exames e cirurgias. Com isso, a clínica foi uma das mais lembradas na categoria Hospital e Clínicas de Olhos no Marcas Que Eu Gosto.

Há unidades no Recife, em Jaboatão dos Guararapes e em Olinda, além da matriz instalada no Derby, que funciona 24 horas. A empresa faz atendimentos com preços populares e consultas do SUS, no Centro da Visão de Pernambuco (Cevipe), em Paulista.

Tecnologia e resolução

Segundo a sócia-diretora do IOFV, Catarina Ventura, a empresa possui equipamentos de alta tecnologia e uma equipe com diversos especialistas.

“Todos os equipamentos são de última geração. Somos um Centro de Referência Zeiss aqui no Nordeste. Além disso, temos um dos lasers mais modernos para cirurgia refrativa. Atendemos públicos diversos, desde o recém-nascido até o idoso.”

Catarina ressalta que o IOFV oferece todas as especialidades oftalmológicas. Com isso, a equipe tem um grande poder de resolução dos casos apresentados.

“Há pacientes que passam o dia na clínica, mas estão fazendo exames de retina, catarata, glaucoma e conseguem sair com um diagnóstico e uma resolução porque são vistos pelos diversos especialistas de forma única.”

O IOFV também atua em práticas sustentáveis e sociais. Há mais de três anos, adotou e passou a cuidar da Praça do Derby. No âmbito social, realiza atendimentos em um lar de crianças sob tutela, em Paulista.

“Realizamos o atendimento oftalmológico de todas as crianças. Sempre que chega alguém, nós fazemos o exame inicial e se a criança permanecer mais de um ano no local, fazemos os exames periódicos”, detalha a sócia-diretora.

Mais

Fundado em 13 de julho de 2015, o Instituto de Olhos Fernando Ventura (IOFV) é uma referência em atendimento, infraestrutura e tecnologia, oferecendo consultas, diagnósticos, tratamentos, exames e cirurgias oftalmológicas.

Considerado o mais completo Centro de Referência Zeiss da América Latina, a empresa realiza atendimentos de catarata, retina e vítreo, plástica ocular e oftalmo estética, órbita, vias lacrimais, glaucoma, uveítes, córnea, doenças externas, cirurgia refrativa, lentes de contato, oftalmologia pediátrica, visão subnormal, estrabismo, neuroftalmologia, e oncologia ocular.



Veja também

Marcas Que Eu Gosto 2024 Hope: entendendo individualidades