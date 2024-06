A- A+

Marcas Que Eu Gosto 2024 No calendário de eventos e do mercado Realizada entre os meses de janeiro e fevereiro de 2024, a pesquisa sobre hábitos de consumo para a revista Marcas Que Eu Gosto contou com 600 entrevistados do Recife, de todas as classes socioeconômicas

A partir dos diferentes cenários econômicos e sociais, a escolha dos consumidores, muitas vezes, é modificada. Neste contexto, as marcas têm desafios a enfrentar para se manter em evidência e se adequar às novas conjunturas da sociedade. Inovação, qualidade e atenção com o público podem ser aspectos de destaque para as empresas.

E para saber quais marcas estão na preferência e no coração da população recifense, o Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (Ipespe), em parceria com a Folha de Pernambuco, realiza mais uma pesquisa de consumo. O resultado é apresentado na 21ª edição do Prêmio Marcas Que Eu Gosto.

Segundo a diretora-executiva do Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (Ipespe), Marcela Montenegro, o Marcas Que Eu Gosto já faz parte do calendário de projetos do mercado publicitário e comercial do Estado e da capital pernambucana.

“O Marcas é ao mesmo tempo uma premiação e um estudo que levanta o posicionamento das marcas do ponto de vista das preferências dos consumidores recifenses”, afirma.

49 categorias no Marcas Que Eu Gosto

A pesquisa, realizada entre janeiro e fevereiro de 2024, contou com 600 entrevistados do Recife de todas as classes socioeconômicas. Este ano, o estudo traz o levantamento de 49 categorias, incluindo diversos setores econômicos.

Dentre as categorias, 47 são de marcas e duas são especiais, que incluem Marca Que Representa o Estado de Pernambuco e Marca Que Faz a Diferença.

“Já que hoje se fala tanto em responsabilidade socioambiental e sustentabilidade, a busca por essas categorias especiais é também para a gente entender o posicionamento das marcas em relação a esses aspectos”, disse Marcela.

O estudo é realizado presencialmente a partir de um extenso questionário aplicado em tablets por pesquisadores do Ipespe. “São entrevistas domiciliares e também em pontos de fluxo”, destaca a diretora. Após a colheita dos dados, a equipe do instituto corrige, codifica e processa eletronicamente as informações. Com isso, são produzidos relatórios com os resultados.

Três novidades

No Marcas Que eu Gosto 2024, três novas categorias foram adicionadas: Frango, Farmácia de Manipulação e Site de Apostas Esportivas.

“A categoria Site de Apostas Esportivas tem sido muito falada e entrou nos hábitos dos consumidores. A gente achou que era interessante trazer isso ao Marcas, para acompanhar essa nova categoria e observar esses movimentos causados por aspectos da economia, hábitos e momentos de crise econômica”, explica Marcela Montenegro.

Ainda segundo a diretora-executiva, assuntos como responsabilidade socioambiental e atitudes éticas e inclusivas das empresas estão impactando cada vez mais como o público avalia as marcas.

“A comunicação das marcas tem trabalhado esse conceito de forma muito relevante. Isso passa a ser mais um critério de avaliação e para estabelecer esse vínculo emocional. É importante que a comunicação de cada uma das marcas explore isso da melhor forma porque sem dúvida é um critério crescente em termos de avaliação”, finaliza.

“Aspectos como responsabilidade socioambiental e atitudes éticas e inclusivas das empresas estão impactando cada vez mais como o público avalia as marcas.”

Marcela Montenegro, diretora-executiva do Ipespe

Veja também

Marcas Que Eu Gosto 2024 Rachel Maia: o papel das empresas é fundamental para a equidade