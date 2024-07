A- A+

Marcas Que Eu Gosto 2024 Nagem: olhar humanizado A Nagem ficou em primeiro lugar na categoria Lojas de Informática do Prêmio Marcas Que Eu Gosto 2024

Em tempos de Inteligência Artificial, olhar a tecnologia a partir de um ponto de vista humanizado é um exercício fundamental.

Algo que para a Nagem, aliás, já vem sendo feito há mais de 30 anos. Primeiro lugar na categoria Lojas de Informática do Prêmio Marcas Que Eu Gosto 2024, a empresa pernambucana fornece os produtos e serviços tecnológicos que estão presentes no nosso cotidiano e atendem às necessidades de todos os tipos de pessoas.

Halim Nagem Neto, fundador e presidente da Nagem, aponta para os três “F’s” que movem a empresa em suas ações: fornecedor, freguês e família.

Com um portfólio de mais de 150 marcas entre as líderes de mercado, a rede mantém o compromisso de entregar ao cliente aquilo que ele precisa, de acordo com o perfil individual.

Como exemplo, o CEO relembra um caso curioso: quando, recentemente, decidiu incluir máquinas de costura entre os itens vendidos.

“Vi uma reportagem, na televisão, sobre uma senhora que começou a costurar em casa, para a família e os amigos, e acabou abrindo uma lojinha. Pensei que seria um bom negócio incentivarmos as pessoas a serem empreendedoras”, conta o fundador da empresa.

E continua: “Imagine que quem vai montar seu ateliê de costura precisará comprar também computador, nobreak, impressora, equipamentos para o terminal de caixa e por aí vai. Onde encontrar tudo isso? Nada melhor do que o lugar onde comprou a máquina de costura. Assim, atraímos para a Nagem um novo público”, disse.

Acessibilidade

Garantir acessibilidade ao comprador é uma preocupação da empresa, desde o atendimento em suas lojas físicas até as vendas pelos meios digitais.

“Não conduzimos o cliente a comprar por determinado canal que pode ter um custo menor para a empresa ou algo do tipo. Seja presencialmente, por telefone, no site ou WhatsApp, o importante é atender a vontade do freguês naquela hora”, assegura.

Recentemente, a empresa lançou seu próprio cartão de crédito, com bandeira internacional e condições de pagamento especiais.

Para as demandas dos seus consumidores serem solucionadas de fato, a Nagem aposta em uma característica já reconhecida pelo público e que, agora, está traduzida no novo slogan da marca: “A gente entende. A gente vende”.

A empresa dispõe de um quadro com 1.800 colaboradores altamente capacitados e engajados em suas funções. Os vendedores são treinados para atuarem como consultores especializados, tirando todas as dúvidas dos clientes.

Portfólio vasto

Diante da rapidez com que tecnologias se tornam obsoletas e outras surgem no lugar, a rede varejista não poderia deixar de lado o cuidado com seu portfólio.

São mais de seis mil itens comercializados, entre produtos de informática, telefonia, eletrônicos, papelaria, games, eletroportáteis e eletrodomésticos.

Priorizando marcas de “primeira linha”, a Nagem tem como meta ofertar ao público sempre os últimos lançamentos do mercado.

“Vamos colocar em algumas das nossas lojas um modelo de casa by Nagem. O que você pode esperar de uma casa conectada? É uma coisa que todo mundo fala, mas cada um mostra de um jeito”, observa Halim Nagem Neto.

“Como trabalhamos com um número de fabricantes muito grande, podemos colocar todos esses produtos em um espaço e demonstrar tudo, na prática. Por isso, o portfólio é tão importante. É algo que estamos sempre revendo e buscando melhorar”, completa.

Mais

Além de um e-commerce que atende todo o Brasil, a Nagem possui 38 lojas físicas espalhadas pela Região Nordeste e também no estado do Pará.

Com centros de distribuição no Recife, Salvador, Fortaleza e São Paulo, a empresa possui uma capacidade de armazenagem de 22 mil metros quadrados.

A logística de distribuição da Nagem é feita com frota própria, além da parceria com as melhores transportadoras do País, o que garante a entrega rápida para os clientes de todos os segmentos de atuação.

Além disso, sua robusta estrutura de Tecnologia da Informação proporciona mais agilidade e segurança nos processos.



