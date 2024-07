Paulo Miranda: construindo um legado

A- A+

A Paulo Miranda tem uma trajetória de mais de 50 anos de sucesso no mercado imobiliário do Recife. Ao longo desse tempo, a marca evoluiu significativamente para se manter relevante e líder no setor.

Não é à toa que conquistou, por mais um ano, o lugar mais alto do pódio como a imobiliária mais lembrada pelos conterrâneos na Marcas Que Eu Gosto 2024.

“É uma alegria imensa, honra e orgulho sermos reconhecidos pela Revista Marcas Que Eu Gosto. Esse reconhecimento do nosso trabalho e dedicação constante ao longo de mais de meio século para o mercado imobiliário e para a população pernambucana nos proporciona a sensação de dever cumprido, motivando-nos ainda mais a fazer sempre o melhor, construindo experiências únicas para os nossos clientes”, comenta Renata Miranda, diretora da Imobiliária Paulo Miranda.

“Utilizamos ferramentas avançadas de análise de dados e inteligência artificial para entender melhor o comportamento do mercado e oferecer soluções mais eficazes aos nossos clientes. Além disso, investimos em plataformas on-line que facilitam o processo de busca e compra de imóveis", afirmou Renata Miranda, diretora da Imobiliária Paulo Miranda | Foto: Divulgação

Popularidade duradoura

Adaptada às mudanças e tendências que o mercado, clientes e parceiros exigem, o diferencial da imobiliária parte da premissa associada à especialização de seus corretores de acordo com sua área de atuação.

“Implantamos, há mais de 20 anos, a especialização por nicho de atuação do corretor, para o cliente ter um atendimento personalizado e altamente especializado, monitorado por nosso corpo de liderança e administrado por nossa direção, que nasceu e cresceu dentro do mercado imobiliário”, conta Renata.

Além da segmentação no atendimento, a imobiliária investe constantemente na qualidade dos serviços e na satisfação dos clientes.

Isso inclui um atendimento personalizado, profissionais altamente qualificados e uma ampla gama de serviços que atendem às variadas necessidades do mercado imobiliário.

Com uma reputação sólida e duradoura, os serviços da Paulo Miranda foram construídos sobre uma base de integridade, transparência, compromisso e excelência.

Perspectivas positivas da Paulo Miranda

Focada e atenta ao futuro do mercado imobiliário no Brasil e, em especial, na região em que atua, a Paulo Miranda acredita que o mercado imobiliário, de uma forma geral, vem crescendo fortemente.

“O Recife permanece no ranking como uma das capitais mais valorizadas no segmento de locação, o que é extremamente positivo para os investidores que passam a ter uma perspectiva de rentabilidade para atender à pujante demanda por imóveis, seja para compra na primeira moradia, na segunda moradia, para investimento ou para locação,” afirma Renata Miranda.

Além disso, a atuação da Caixa Econômica Federal também é um fator que projeta um mercado mais otimista para este ano.

“Acreditamos que, diante do aumento significativo de lançamentos previstos - com destaque para unidades de alto padrão e unidades compactadas de investimento em empreendimentos em todo o litoral do Nordeste, que atraem inclusive investidores de fora - a atuação da Caixa, o principal agente de crédito imobiliário com cerca de 70% do mercado, estimulará ainda mais o aumento das operações para habitação, oferecendo mais subsídios e vantagens. Prevemos um crescimento superior a 20% para o ano de 2024.”

Hábitos de consumo

Com a crescente mudança nos hábitos de consumo, a imobiliária está constantemente se adaptando para atender às necessidades dos clientes. Reconhecendo a importância da tecnologia e da inovação no setor imobiliário, a empresa tem focado esforços no setor.

“Utilizamos ferramentas avançadas de análise de dados e inteligência artificial para entender melhor o comportamento do mercado e oferecer soluções mais eficazes aos nossos clientes”, cita.

“Além disso, investimos em plataformas on-line que facilitam o processo de busca e compra de imóveis, tornando a experiência do cliente mais conveniente e intuitiva. Estamos comprometidos em continuar explorando novas tecnologias e estratégias inovadoras para garantir que permaneçamos na vanguarda do setor”, completa a diretora da Imobiliária Paulo Miranda.

Mais

Referência imobiliária há mais de 50 anos com o propósito de transformar vidas, conectando pessoas ao seu maior bem, a Paulo Miranda é a única empresa full service no Estado, com mais de 250 corretores exclusivos e especializados por nicho.

Entre seus muitos segmentos estão: Incorporação; Lançamentos; Imóveis de terceiros (prontos, semi novos, usados); Locação; Administração de imóveis em toda a Região Metropolitana do Recife; Loteamentos; Minha Casa Minha Vida; Imóveis corporativos; Imóveis rurais e litorâneos.

Também atua em Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte, além de vendas de imóveis em São Paulo.



Veja também

Marcas Que Eu Gosto 2024 Moura Dubeux: personalização e praticidade