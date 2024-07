Santa Joana: 30 anos no mercado

A- A+

Há 30 anos no mercado, a Água Mineral Santa Joana carrega a responsabilidade de entregar ao seu consumidor um produto essencial à vida. Por isso, a empresa não mede esforços no que diz respeito ao controle de qualidade e à sustentabilidade.

Esses são valores que fizeram a Santa Joana, mais uma vez, abocanhar o primeiro lugar na categoria Água Mineral da pesquisa Marcas Que Eu Gosto.

Para Romena Torres, diretora da Santa Joana, manter a preferência do público, ano após ano, é resultado de investimentos constantes no produto. Além disso, ter suas fontes situadas em um lençol freático - o Aquífero Beberibe - considerado de excelente qualidade já é, por si só, um forte diferencial da marca.

“As pessoas dizem que água não tem sabor, mas tem. Se você consome a nossa e for para São Paulo, por exemplo, e beber a água de lá, vai sentir a diferença. Já temos essa vantagem, por estarmos em Pernambuco. Por isso, investimos pesado em tecnologia para sairmos na frente”, afirma a diretora.

Controle de qualidade Santa Joana

Dispondo de um moderno laboratório de análises, a Santa Joana aplica um rigoroso controle de qualidade durante todo o processo de envase da água. Desde a captação nas fontes até o momento em que chega às garrafas, o líquido é transportado por tubulações de inox, seguindo as normas da Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária (Apevisa).

Toda a linha de produção é conduzida por equipamentos 100% automatizados, dispensando qualquer contato humano com a água.

Outro diferencial da Santa Joana é o controle que detém de toda a cadeia produtiva. A empresa não é responsável apenas pela captação e envase da água, mas também fabrica as garrafas, garrafões, tampas e rótulos, adquirindo “de fora” apenas os insumos necessários para essas atividades.

Linha de refrigerantes

Com o mercado de água mineral já consolidado, a Santa Joana passou a investir também em outro tipo de bebida. Desde 2021, a marca pernambucana possui uma linha completa de refrigerantes em embalagens de 250 ml e 2 litros, nos sabores uva, laranja, cola, limão e guaraná.

Até o final de 2024, a empresa pretende lançar uma linha de bebidas mistas (sucos), nos sabores laranja e frutas vermelhas. O portfólio de produtos talvez receba outro componente em breve. Ainda em fase embrionária, a empresa já realizou algumas provas de uma bebida energética, que pode chegar ao mercado no próximo ano.

“Recentemente, vimos grandes empresas de refrigerante migrarem para a água, e nós estamos fazendo o caminho inverso. Através da tecnologia de nossa fábrica, conseguimos reduzir o custo na embalagem, o que nos permite empregar recursos na compra dos insumos. Com isso, conseguimos equilibrar um produto de alta qualidade e acessível ao consumidor”, aponta Romena.

Sem resíduos

Em todos os seus projetos, a Santa Joana não abre mão do equilíbrio com a natureza, buscando gerar o menor impacto possível no meio ambiente. “O processo de envase da água mineral não gera resíduos, mas o do refrigerante sim. Portanto, tivemos que construir do zero uma estação de tratamento de água, devolvendo para a natureza a água já tratada”, destaca.

“O resíduo fica, e nós realizamos um acompanhamento mensal por meio de um laboratório externo, que emite laudos a respeito do trabalho do nosso laboratório. É uma auditoria sobre o que já fazemos. Temos essa preocupação porque, afinal de contas, dependemos da natureza. Se não fosse a reserva de Mata Atlântica onde estamos inseridos, não teríamos o reabastecimento do lençol freático que utilizamos”, completa.

Fundada em 1994, a Água Mineral Santa Joana possui quatro unidades em atividade em Pernambuco, todas localizadas na Região Metropolitana do Recife. A partir dessas fontes, a empresa envasa água mineral para toda a Região Nordeste.

Recentemente, a Santa Joana adquiriu um terreno no Pará,onde está construindo uma unidade. Esse empreendimento marca a entrada da marca na Região Norte. Além disso, a empresa está avaliando a aquisição de uma fonte em São Paulo, o que possibilitaria uma ampliação do alcance da marca no Brasil.



