Tambaú: sabor que conquista

A Marcas Que Eu Gosto celebra o primeiro lugar da marca Tambaú nos segmentos de ketchup e goiabada da categoria Alimentos, mais uma vez. “Receber, por mais um ano, um prêmio como o “Marcas Que Eu Gosto” é um grande reconhecimento para nós que fazemos a Tambaú.

Isso reflete não apenas a nossa dedicação com a qualidade dos nossos produtos, mas também fortalece a confiança e a credibilidade da nossa marca junto aos consumidores. É uma prova de que nossos esforços em manter um alto padrão são notados e valorizados pelo público”, ressalta o presidente da empresa, Hugo Gonçalves.

Outros aspectos que a marca considera essenciais para construir e manter a fidelidade dos clientes vão desde o serviço de atendimento eficiente e empático, passando pelo investimento em pesquisa e desenvolvimento para a continuidade da qualidade do serviço, até práticas de negócios éticas e sustentáveis e participação junto à comunidade local.

“Acreditamos que esses elementos combinados são fundamentais para que continuemos a ser uma marca de escolha e confiança para os consumidores”, acrescenta Hugo Gonçalves.

Gonçalves: combinação de pesquisas, éticas sustentáveis e diversidade fidelizam o consumidor | Foto: Melissa Fernandes/Folha de Pernambuco

Variedade com qualidade

A evolução da Tambaú pode ser vista através das mudanças na sua identidade visual e expansão do catálogo de produtos ao longo dos anos. Sempre atenta e em busca de adaptações aos novos hábitos de consumo, com uma abordagem proativa e inovadora, a marca reconhece a importância de acompanhar as tendências do mercado e as expectativas dos consumidores modernos, que estão cada vez mais digitais e conscientes da qualidade e origem dos produtos que consomem.

“Esses investimentos incluem a implementação de maquinários de última geração e a adoção de melhores práticas nos processos produtivos. Fomos pioneiros em diversos processos na indústria de alimentos, como o lançamento de embalagens stand-up pouches (SUP) e a utilização de impressão total na tampa dos produtos para diferenciação nos pontos de venda. Com a chegada de concorrentes e a elevação dos hábitos de consumo, respondemos a isso com o lançamento de novas categorias de produtos, com itens premium, conservas e linhas de temperos, para atender às expectativas do público”, pontua o presidente da Tambaú.

Responsabilidade ambiental

Com a responsabilidade ambiental e social em seu DNA, a marca adotou várias práticas específicas nesse âmbito, como o reaproveitamento de resíduos, com as cascas de frutas sendo direcionadas à alimentação de animais.

“Também possuímos uma usina de reciclagem na qual papelão, plástico e metais são separados, prensados e vendidos para empresas que reutilizam esse material. Além disso, promovemos campanhas com orientações sobre o uso adequado e racional da água, especialmente considerando que estamos inseridos na região do semiárido Moxotó, que enfrenta problemas com estiagem há vários anos”, completou Hugo.

A Tambaú ainda faz questão de estar presente em diversas campanhas voltadas para a comunidade, apoiando financeiramente ações realizadas pelas prefeituras e outras instituições com foco nas áreas de educação, esportes e recreação.

Fundada no ano de 1962 no município de Custódia, Sertão de Pernambuco, a Tambaú foi uma ideia de Gerson Gonçalves, um jovem que tinha como sonho se tornar um industrial. A princípio, a produção era de pirulitos, produto que foi substituído, em seguida, por doces tropicais.

Alguns anos depois, a empresa expandiu suas atividades para a produção de atomatados, incluindo extrato, molhos e ketchup. Atualmente, a indústria é administrada pela terceira geração da mesma família e, em seu catálogo de produtos, há também condimentos, derivados de coco, outros tipos de molhos e azeitonas.



