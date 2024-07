Tintas Coral: poder e inspiração nas cores

A- A+

“A verdade é que a cor está no DNA da marca e nosso intuito, ao longo dessa longa jornada, é oferecer produtos inovadores e sustentáveis, mas também inspirar as pessoas”, fala Guilherme Ruschel, diretor-geral da AkzoNobel, fabricante da Tintas Coral.

Responsável por dar vida e sentido aos ambientes, a Coral foi a marca mais lembrada no segmento Tintas da categoria Construção da pesquisa Marcas Que Eu Gosto.

Com pés fincados em Pernambuco, a Coral, além de possuir uma fábrica no Estado, também participa ativamente de iniciativas importantes, como patrocinar e levar cor à escultura do Galo da Madrugada e ser a tinta oficial da CasaCor, maior mostra de arquitetura, design e paisagismo das Américas.

“O prêmio é o reconhecimento do nosso trabalho e mostra que a marca está no caminho certo. Ao mesmo tempo em que constantemente apresentamos produtos inovadores e sustentáveis, também procuramos manter um contato próximo com nosso consumidor”, acrescenta Ruschel.

“A empresa entende que, para alcançar as ambições às quais se propõe, é necessário um desempenho que só pode ser feito em um ambiente inclusivo e diversificado", disse Guilherme Ruschel, diretor-geral da AkzoNobel | Foto: Divulgação

Contemporânea e tecnológica

O poder das cores na decoração é incontestável e, consequentemente, traz personalidade aos ambientes. Além disso, a inovação é uma constante para a Coral.

Em busca sempre de produtos que proporcionem melhor acabamento, cor, efeitos e qualidade, foi lançada recentemente a nova Coral Super Lavável que agrega aos seus comprovados benefícios de antimanchas e repelência a líquidos os fatores antibactérias e antimofo.

“Com esse lançamento, os consumidores não precisarão mais escolher entre um benefício ou outro: a nova formulação reúne todos eles e é a solução ideal, especialmente, para lares e ambientes com crianças e animais de estimação. Disponível em mais de duas mil cores do leque, a tinta é indicada para uso em ambientes internos e tem duas vezes mais lavabilidade do que uma tinta premium convencional”, pontua o diretor-geral.

Outro produto eficaz e importante no portfólio da empresa é o verniz “Bem Estar Proteção Antimosquito”, desenvolvido por cientistas brasileiros durante seis anos.

Produto exclusivo da AkzoNobel, introduzido em 2022 e sem similar no mercado brasileiro, é um grande aliado no combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

Sustentável e inclusiva

A AkzoNobel dá ênfase especial e investe em soluções sustentáveis, preservando seus produtos e tecnologias inovadoras e mantendo-os sempre em expansão. Isso é orientado por cinco fatores principais: menos energia e carbono; menos desperdício; reduzir, reutilizar e renovar; saúde e bem-estar; e maior durabilidade.

A melhoria contínua dos processos produtivos, alinhada à preocupação com o meio ambiente, resultou, por exemplo, na implementação da Tecnologia Balance, de produtos à base de água.

Já em 2023, foi inaugurada, no Recife, a primeira estação solar no Brasil e, neste ano, a AkzoNobel anunciou que todas as suas fábricas na América Latina estão operando com eletricidade 100% renovável. No Brasil, todas as operações da empresa já usam integralmente a energia renovável.

No tocante à Diversidade, Equidade & Inclusão, a empresa tem o assunto em seu Código de Conduta.

“A empresa entende que, para alcançar as ambições às quais se propõe, é necessário um desempenho que só pode ser feito em um ambiente inclusivo e diversificado no qual todos se sintam à vontade e sejam incentivados a trazer suas histórias, particularidades e ideias”, conclui o diretor.

Mais

Mundialmente, a AkzoNobel está presente em cerca de 120 países e conta com aproximadamente 35 mil colaboradores no mundo.

A empresa vem há anos estudando o mercado e as alavancas de crescimento da categoria de tintas, mapeando as necessidades de melhorias e oportunidades.



Veja também

Marcas Que Eu Gosto 2024 Armazém Coral: assistência humanizada