Turquesa: qualidade e confiança

“É da gente, pode confiar”. O slogan do feijão Turquesa é reflexo da cultura que, há 30 anos, predomina sobre a empresa. Presente na mesa e na cabeça dos pernambucanos, a marca ganhou, por mais um ano, o prêmio de 1º lugar no segmento Feijão da categoria Alimentos para a edição da Marcas Que Eu Gosto 2024.

Nessas três décadas de história, a Turquesa se tornou uma família, seja na maneira como abraça seus 230 colaboradores ou no catálogo de produtos carinhosamente apelidado com o mesmo nome.

“O desejo foi trazer algo diferenciado para o Nordeste. Antes se falava em feijão com foco no preço, não na qualidade. Acho que todo mundo tem uma lembrança da mãe, da avó, do pai abrindo o pacote de feijão, jogando em cima da mesa e separando o que servia. Esse era o cenário comum. Por isso, criar um produto de qualidade, que não exija necessidade dessa seleção, poupando os consumidores de tempo e entregando um alimento com maior cuidado. Essa era nossa meta”, conta a diretora de marketing, Lays Benjamin.

O feijão Turquesa é apontado como o preferido pelos pernambucanos há várias edições | Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

Turquesa é no digital e no real

Em constante presença no mundo digital, a empresa usa esse caminho para ter mais proximidade com seus clientes. “Hoje, a gente tem uma presença nas redes sociais em geral, pois sabemos da relevância que o mundo digital possui para qualquer empresa. Seja ela para divulgar nossa marca ou ser um canal de interação e comunicação com o nosso público”, pontua a diretora.

Não é de hoje que a família Turquesa entende que existem diversas formas de se fazer presente e “estar junto” do público, indo além do virtual e optando por estratégias orgânicas de conexões. Patrocinar times de futebol, blocos carnavalescos e promover diversos eventos são só algumas das ações pontuais que a empresa encontra para estreitar laços com seus consumidores.

“Eu acho que o presencial, o fato de estar junto de uma forma orgânica, é muito positivo. Como, por exemplo, oferecendo um caldinho de feijão na porta do estádio. Você é lembrado de forma alegre, em um momento de descontração. Assim acontece nos outros eventos, como no Carnaval, no São João, no ponto de venda (supermercado) com degustação. A marca é vista, lembrada e consumida”, continua a especialista em marketing.

Premiações como combustível

Além de qualidade e confiança, o reconhecimento é um dos grandes alicerces que movem a Turquesa. Colecionadora de premiações ao longo dos 30 anos, seu esforço em servir os melhores produtos, a partir de modernos processos, se reflete nas chancelas recebidas como a marca que representa a comida mais popular do Nordeste.

“Cada premiação que recebemos acaba se tornando mais um impulso para seguir no caminho e melhorar cada vez mais. Na nossa campanha de 30 anos, a intenção é mostrar para o nosso consumidor esse cuidado e comprometimento que temos. É através da Turquesa que ganhamos essa confiança deles e seguiremos com o papel de proporcionar mais qualidade de vida e prazer para quem está conosco na caminhada”, finaliza Lays Benjamin.

A Turquesa é uma marca da Oásis Alimentos, reconhecida no mercado por sua qualidade e variedade de produtos alimentícios, incluindo feijão, arroz, farinhas e outros itens essenciais na culinária brasileira.

Fundada com o compromisso de oferecer alimentos de alta qualidade, a Turquesa se destaca pela seleção rigorosa de ingredientes e pelo cuidado em garantir padrões de produção sustentáveis.

Com uma história de compromisso com a qualidade e a responsabilidade, a Turquesa conquistou a confiança dos consumidores e se tornou a primeira escolha para famílias em todo o País.



