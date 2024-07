Vitamilho: hábitos que perduram

A- A+

A Vitamilho é um exemplo de como um produto pode influenciar na construção de hábitos de consumo que perduram. Celebrando 50 anos de existência em 2024, a marca da ASA Indústria foi pioneira na fabricação de farinha flocada de milho (o chamado flocão de milho), ingrediente básico para a preparação de um bom cuscuz, alimento que virou símbolo afetivo do povo nordestino.

Fazendo jus ao peso de sua tradição, a Vitamilho conquistou o primeiro lugar da categoria Farinha de Milho, na pesquisa Marcas Que Eu Gosto 2024. No segmento Alimentos, a ASA Indústria ainda viu a marca Palmeiron vencer as categorias Extrato de Tomate e Molho de Tomate, além de ter ficado em destaque em Goiabada e em Ketchup.

“Esse reconhecimento se traduz na confiança que o consumidor tem nos nossos produtos. A gente se esforça diariamente para que eles tenham a qualidade e a segurança alimentar que o público merece, entregando também o valor nutricional necessário. Afinal, muitos dos nossos itens têm papel fundamental na cesta básica do consumidor”, afirma Sylvia Sarubbi Costa, diretora de marketing da ASA Indústria.

A Vitamilho e a Palmeiron são as duas principais indústrias do grupo no setor alimentício. No caso da primeira marca, o Flocão Vitamilho é mesmo o carro-chefe, mas suas linhas também englobam produtos como pipoca, mistura para bolo, temperos, amido de milho, canjica e munguzá. A maioria desses itens tem como base um alimento com forte apelo entre os consumidores do Nordeste.

“A gente identificou no milho uma grande fortaleza na nossa região. É um ingrediente bem icônico, que tem a ver com a nossa principal festa, que é o São João, e tem um fator nutricional bem importante”, aponta.

“A Vitamilho é a única que, de fato, trabalha o mix do milho de forma muito original e apropriada. Entendemos que somos uma marca que é original do milho e, por isso, uma grande expert no assunto, podendo oferecer ao consumidor o melhor resultado”, complementa.

Já a Palmeiron traz uma gama de produtos, extensa e bem diversificada. Essa abrangência vai dos chamados atomatados (extrato, molho e polpa) aos doces, passando por sucos concentrados e integrais, molhos diversos, ketchup, produtos em conservas e vinagre.

“A Palmeiron é inspirada nos nossos consumidores e suas demandas. Há produtos para quando eles estão querendo desacelerar - passar um tempo cozinhando - e para quando precisam ser mais rápidos - sem perder tempo na cozinha. É uma marca que compreende o seu público e traduz isso em várias soluções do dia a dia”, destaca Sylvia Sarubbi Costa.



Apesar da forte identificação com o público nordestino, a ASA Indústria não limita a sua atuação à região onde nasceu. Presente também em estados do Norte e do Sudeste, o grupo tem investido cada vez mais em sua relevância como indústria nacional. Para isso, contam os investimentos permanentes na capacidade fabril da empresa, o que acaba refletindo no crescimento volumétrico das suas marcas e na ampliação do seu alcance.

“Temos uma estatura que faz com que nossas marcas sejam competitivas com qualquer outra distribuída nos supermercados do Brasil inteiro. Estamos muito voltados para uma evolução cotidiana, que nunca vai ser totalmente disruptiva, porque não queremos deixar de ser quem somos. Mas sempre evoluir de forma planejada, sabendo para onde queremos ir e, a cada dia, damos um passo à frente”, comenta a diretora.

A história da ASA Indústria começou em 1996, com a produção do sabão em barra Bem-te-vi e do sabão em pó Invicto. Seu portfólio de produtos se diversificou nos anos 2000, quando houve o lançamento das fraldas Baby&Baby e a aquisição das fábricas Palmeiron e Vitamilho.

Cada vez mais próxima dos seus clientes, a empresa conta hoje com uma gama de itens que vai da limpeza até os alimentos e as bebidas não alcoólicas. No Marcas Que Eu Gosto, a ASA Indústria também ficou em primeiro lugar nas categorias Sabão em Pó e Sabão em Barra, com a marca Bem-te-vi, no segmento Limpeza Doméstica.

