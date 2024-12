A- A+

Folha Saúde Byildcare: proteção especial para peles frágeis A linha Byildcare ajuda no tratamento de pessoas acamadas, diabéticas, com pele frágil, mas também pode ser usada por todos que procuram preservar a saúde

O maior órgão do corpo humano é a pele. Ela é responsável por proteger o organismo de agentes externos, por controlar a temperatura e até detectar um dos cinco sentidos, o tato. Apesar de toda essa importância, nem sempre a pele é valorizada. Em momentos de enfermidades, por exemplo, muitas pessoas esquecem de cuidar desse importante órgão que é literalmente uma barreira de imunidade do corpo.

Oferecendo produtos de cuidados dermatológicos pensados para pessoas acamadas, cadeirantes, idosas e diabéticas, a linha de produtos Byildcare tem como principal objetivo resguardar o equilíbrio essencial da saúde dermatológica desses grupos que são mais suscetíveis a problemas graves de pele.

Segundo Fábio Souza Pirola, CEO do Grupo Byild, responsável pelos produtos Byildcare, a criação de produtos tão específicos veio da observação sobre as necessidades dermatológicas de pessoas com risco aumentado de problemas de pele.

“A ideia de desenvolver produtos como os da Byildcare surgiu a partir da necessidade de cuidados especializados para pessoas que sofrem com mobilidade reduzida, como pessoas acamadas, cadeirantes, diabéticas e idosos. Esses grupos têm um risco aumentado de problemas de pele, o que motivou a criação de uma linha dermocosmética para prevenir e tratar essas condições”, explica o CEO.

MOBILIDADE

Pessoas com mobilidade reduzida, como acamados ou cadeirantes, estão em maior risco de desenvolver úlceras de pressão (escaras), por exemplo. Essas feridas ocorrem devido ao contato contínuo de uma área da pele com uma superfície dura, como um colchão, uma cadeira ou uma maca. Além de movimentar o paciente regularmente, o cuidado para evitar esse tipo de ferimento super doloroso deve incluir a hidratação da pele para reduzir os riscos de desenvolver infecções graves devido à ferida ou até a necrose.

Usuária dos produtos Byildcare, Edna Lins, 70, deixou seu relato de agradecimento no site da empresa.

“Quando fui hospitalizada, nunca imaginei que enfrentaria tantos desafios com minha pele. As escaras eram dolorosas e me deixavam muito desconfortável. Foi então que a Dra. Ana recomendou os produtos Byildcare, e a enfermeira Carla começou a cuidar de mim com tanto carinho. A Espuma de Limpeza Cleantiv e o Creme Barrier foram incríveis. Minha pele começou a melhorar, e as escaras finalmente cicatrizaram. Sou muito grata à Byildcare por transformar minha vida em dias melhores”, relata a idosa.

Além de indicação durante o tratamento de alguma enfermidade na pele, o uso de produtos específicos para pele sensível evita a possibilidade de irritações que podem ser causadas por produtos comuns, como dermatites, coceira e vermelhidão.

GRUPO

Em 2022, com a missão de oferecer soluções avançadas no setor de cuidados com a pele e bem-estar, o Grupo Byild foi criado. Os produtos contam com manipulação de materiais em uma escala nanométrica, ou seja, em dimensões menores que 100 nanômetros, o que possibilita a maior afinidade com mais camadas da pele.

CEO do grupo, Fábio Souza Pirola diz que a linha Byildcare foi pensada

para pacientes com escaras, idosos, diabéticos e com a pele frágil - DIVULGAÇÃO

“A nanotecnologia permite que os ativos presentes nos produtos Byildcare penetrem profundamente na pele, liberando ingredientes de forma prolongada e mais eficaz. Isso potencializa os benefícios, garantindo proteção e hidratação em camadas mais profundas da pele”, explica Fábio.

Além disso, os ingredientes encapsulados em nanopartículas são mais estáveis e menos propensos à degradação, garantindo que mantenham sua eficácia por mais tempo.

Quando a pele está ou é sensível, a barreira protetora é enfraquecida e perde água com mais facilidade. É o que acontece com pessoas diabéticas, por exemplo. Por conta do excesso de glicose no sangue, a pele de uma pessoa diabética tem menos circulação sanguínea e é mais desidratada. A perda de água faz com que a pele fique mais propensa a rachaduras e infecções, o que deixa a vida da pessoa muito mais perigosa devido à neuropatia diabética. Esta condição reduz a sensibilidade e compromete a identificação de ferimentos, que podem acontecer com mais facilidade em uma pele desidratada.

“Essas pessoas precisam de cuidados específicos, pois problemas de mobilidade, circulação e sensibilidade tornam a pele mais suscetível a lesões, úlceras de pressão e infecções. A pele desses grupos demanda produtos que promovam uma barreira protetora, mantenham a hidratação e previnam infecções”, explica o CEO.

IDOSOS

Por mais que a restauração celular da pele aconteça em qualquer idade, quanto mais o tempo passa, mais lenta fica essa restauração. A produção de colágeno é menor na terceira idade, por isso idosos apresentam mais rugas, manchas e flacidez. Fatores como alimentação, hidratação e cuidados diários se tornam ainda mais necessários nessa idade.

Encontrados em redes de farmácias e estabelecimentos especializados em cuidados de saúde, além de plataformas de e-commerce, os produtos Byildcare oferecem resultados mais rápidos com um tratamento eficaz.

“Eles oferecem prevenção e proteção de maneira mais direcionada, especialmente para pele sensível e com necessidades especiais”, informa o CEO.

A pele de uma pessoa idosa também é mais fina, o que contribui para a fragilidade vinda da falta de colágeno e elastina. A recuperação celular que dura, em média, 28 dias para uma pele jovem pode durar o dobro ou mais para uma pessoa idosa. Essa demora para cicatrizar, muitas vezes, faz com que a pessoa esqueça alguns cuidados em momentos de recuperação. Produtos de simples utilização são perfeitos para que o cuidado seja mantido.

APLICAÇÃO

Outra vantagem da marca é que produtos Byildcare são de fácil aplicação, o próprio idoso pode fazer uso de forma cotidiana para proteger a barreira cutânea. Ter algo de uso facilitado incentiva a adesão a uma rotina de cuidados dermatológicos que deve ser mantida independentemente de qualquer enfermidade. A praticidade reduz a frustração de precisar que outra pessoa faça o cuidado por você, o que, por fim, ajuda a melhorar a autoestima e o bem-estar do idoso.

Apesar da indicação geral para pessoas acamadas, cadeirantes, diabéticas ou idosas, os produtos Byildcare podem ser usados em qualquer faixa etária.

“Embora sejam formulados para necessidades especiais, os produtos podem ser usados por qualquer pessoa que busque um cuidado mais intenso com a pele, sem restrições severas. Ainda assim, é importante seguir as orientações de uso para cada produto”, esclarece Fábio Souza Pirola.

Ilustração - Greg

