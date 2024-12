Exmed: auxiliando empresas na autogestão da saúde

A- A+

Segundo dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), o Brasil possui mais de 35,8 milhões de beneficiários de planos de saúde coletivos empresariais. A modalidade de contrato é a mais popular entre a cobertura privada, correspondendo a 70% do total de 50,9 milhões de brasileiros que possuem convênio médico.



Fornecer benefícios corporativos na área de saúde é uma das estratégias mais utilizadas pelas empresas para conseguir atrair e reter colaboradores, mas também representa um dos maiores custos na folha de pagamento. Em 2024, o reajuste médio dos planos de saúde coletivos, incluindo os empresariais, foi de 13,8%, enquanto os individuaisefamiliares regulamentados registraram aumento de 6,91%.



Diante dos aumentos elevados, muitos empregadores vêm buscando alternativas ao plano de saúde tradicional, para assegurar o benefício aos seus funcionários e, ao mesmo tempo, reduzir gastos. Um modelo comumente adotado é o de autogestão em saúde, quando a própria instituição é a responsável por administrar a assistência à saúde dos seus colaboradores.



Com a autogestão, as empresas conseguem controlar ativamente os recursos direcionados a exames, consultas e tratamentos. Os serviços são ajustados de acordo com as necessidades reais dos usuários, garantindo economia, flexibilidade e eficiência.



Esse método é oferecido de forma facilitada e com soluções inovadoras pela Exmed, healthtech que propõe um modelo disruptivo de benefício em saúde. Criada em 2019, a startup começou atendendo a pessoas físicas e, desde 2022, ampliou o seu campo de atuação, prestando serviço também para as corporações.



“O que acontece hoje em dia com as empresas é que elas têm o interesse em dar um benefício de saúde aos seus colaboradores, mas não conseguem manter isso, porque o plano de saúde está muito caro. A autogestão da Exmed surge como um benefício sustentável, com o qual a empresa vai ter previsibilidade e conseguir, com os recursos disponíveis, autorizar ou não procedimentos”, aponta Mayra Garret, COO (diretora de Operações) da healthtech.

A proposta da Exmed Empresas é empoderar as organizações com as ferramentas necessárias para que elas, de forma autônoma e simplificada, gerenciem os recursos destinados à saúde dos seus colaboradores. “Na autogestão, as empresas precisam cuidar de toda a parte burocrática da assistência e ainda montar uma rede credenciada de consultórios, clínicas e hospitais. Nós entregamos um produto pronto, atendendo a todas essas necessidades e com tecnologia”, afirma Mayra.

Por meio de um aplicativo desenvolvido pela própria Exmed, o funcionário pode solicitar a marcação de consultas e exames, tendo acesso a quais laboratórios e clínicas os realizam, com os valores indicados na tela. Após análise da empresa, ele recebe no celular uma notificação informando se o pedido foi autorizado ou recusado.



A instituição pode optar pela coparticipação, custeando parte do serviço que o colaborador escolher, ou pagar integralmente pelo procedimento. “Conseguimos solucionar uma dor dos funcionários que possuem plano de saúde empresarial, que é ir a uma consulta sem saber o quanto isso vai custar a ele em coparticipação e, só depois de dois meses, receber a conta descontada no salário dele. A gente traz transparência e informação antes da utilização do serviço, para que o usuário também escolha o que é mais conveniente para ele”, analisa a COO.

Para as empresas, a healthtech disponibiliza duas opções de assinaturas. Com o Exmed Pass, por R$ 19,90 mensais, os colaboradores têm acesso a consultas e exames a preços acessíveis, além de teleconsultas em pronto atendimento para clínico geral e pediatra com valores mais baratos e desconto em farmácias.



Já o Exmed Life, que custa a partir de R$ 84,84 por mês, agrega todos esses benefícios e ainda traz um pacote de seguros em parceria com a seguradora Excelsior. Totalizando mais de R$ 406 mil em importância assegurada, a cobertura abrange até R$ 200 mil em auxílio internação (para acidentes pessoais ou doenças), R$ 100 mil por morte acidental, R$ 100 mil em indenização para invalidez por acidente e R$ 6 mil de auxílio funeral.



Além disso, entre as funcionalidades do aplicativo, existe uma conta digital que permite à organização acumular valores em um saldo coletivo, que não fica visível para os funcionários. A empresa pode utilizar parte do montante com os gastos em saúde e o que permanecer na conta gera rendimento mensal de 100% do CDI (Certificado de Depósito Interbancário). O valor pode ser sacado a qualquer momento, caso a instituição assim deseje, e destinado a outras ações.



“Funciona como uma poupança. Temos o ‘case’ de uma empresa que, no final de 12 meses, tinha quase R$ 400 mil na conta. Esse valor pode continuar sendo investido no bem-estar dos colaboradores, como ocorreu com outra empresa, que sacou uma parte do saldo acumulado para reformar toda a estrutura de acomodação dos funcionários dentro da fábrica”, conta Mayra.

De acordo com a COO, as instituições que aderiram ao Exmed Empresas obtiveram uma economia de até 25% nos gastos com saúde. Além do suporte tecnológico e da informação, a healthtech conta com sua expertise em auditoria médica para garantir a qualidade do serviço prestado ao menor custo possível.



“Conseguimos diminuir drasticamente o valor da conta por vários motivos. Um deles é porque a rede credenciada da Exmed é por pacote. Então, por exemplo, hoje o nosso pacote de urgência no Hospital Português custa R$ 350, com exames incluídos. E se a empresa quiser custear para o funcionário algo que o seguro da Excelsior não cobre? Não tem problema, porque a gente consegue viabilizar o procedimento a preços realmente diferenciados”, garante Mayra.



Considerado o primeiro marketplace de saúde do Brasil, a Exmed é uma opção customizável de benefício de saúde, se adequando não só ao orçamento, mas também às necessidades específicas de cada empresa. A instituição que adere ao serviço também tem o poder de personalizar o que ela oferece, optando por abrir a rede credenciada a todos os seus colaboradores ou criar grupos com diferenciações.



“Nos últimos dez anos, muita coisa mudou, principalmente com o advento da tecnologia. Houve transformações na forma da gente se locomover, de pedir comida também. Então, por que a saúde ainda é tão engessada? Estamos trazendo previsibilidade, informação e transparência, além de soluções tecnológicas, para quebrar paradigmas”, diz Mayra.

