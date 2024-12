A- A+

FOLHA SAÚDE Hospital Jayme da Fonte: novo centro cirúrgico amplia atendimento Bloco com mais seis novas modernas salas conta com equipamentos de alta tecnologia

Recife ganha novos serviços que unem tecnologia, conforto e segurança, com a entrega pelo Hospital Jayme da Fonte (HJF), instalado no bairro das Graças, de um dos mais modernos centros cirúrgicos do Estado.



São seis novas salas - além das seis já existentes - que entregam mais conforto e segurança, com espaço para vídeo cirurgias, sistema de monitoramento anestésico, equipamentos para cirurgias neurológicas de grande porte, microscópio, intensificador de imagens e mesas especiais para obesos mórbidos.

ILUMINAÇÃO

A sala preparada para vídeo cirurgia conta com iluminação LED multifocal e ajustes de acordo com o procedimento, garantindo ao médico uma visibilidade nítida do campo cirúrgico. As mesas dispõem de um sistema de comodidade plena para o paciente durante cirurgias longas, sem risco de lesão.



O sistema de anestesia e monitoramento é de última geração, proporcionando melhor dosagem dos medicamentos e visão do paciente durante os procedimentos.

As salas para vídeo cirurgias contam com iluminação LED multifocal (Foto: Divulgação)

EXCELÊNCIA

Os médicos também ganham um novo espaço de estar e restaurante. “Nossa trajetória, iniciada como o primeiro pronto-socorro privado do Norte e Nordeste, segue com o mesmo padrão de excelência para garantir uma assistência de qualidade aos pacientes, e condições ideais para os médicos atuarem”, diz o superintendente do hospital, o médico Antônio Jayme da Fonte.



Consolidado no Polo Médico do Recife - o segundo maior do Brasil, o HJF é um moderno complexo hospitalar, com mais de 200 leitos, UTIs completas, e serviços de urgência e emergência 24h em traumato-ortopedia, clínica médica, cirurgia geral e cardiologia.



Dispõe, ainda, de um centro diagnóstico por imagem completo e uma rede ambulatorial com diversas especialidades. Credenciado pelo Ministério da Saúde, é referência para realização de transplantes cardíaco e de fígado.

